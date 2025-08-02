Рынок труда меняется под влиянием технологий и глобальных трансформаций. Поэтому в будущем прибыль будут приносить профессии, связанные с искусственным интеллектом и экологией.

Какие будут 10 профессий будущего?

Традиционные профессии не исчезнут, однако специалисты с техническим знаниями будут пользоваться большим спросом, сообщает 24 Канал со ссылкой на AIN.UA.

Популярными будут такие профессии:

1. Специалист по ИИ

Бизнес все активнее использует эту технологию, получая от нее реальную пользу. В последнем опросе McKinsey 65% респондентов сообщили, что их организации регулярно используют генерацию искусственного интеллекта.

Для такого специалиста важны креативное мышление и умение анализировать большие объемы данных.

2. Дата-аналитик

Аналитики данных используют различные математические и аналитические методы для преобразования данных в лучшие бизнес-решения.

Бюро трудовой статистики США прогнозирует, что занятость в профессиях, связанных с данными, вырастет на 36% с 2023 по 2033 год. Для аналитиков нужны такие качества, как навыки программирования и критическое мышление.

3. Инженер возобновляемой энергетики

Члены Комиссии по вопросам будущего труда Калифорнии прогнозируют, что одними из самых востребованных специалистов в ближайшие годы будут специалисты по возобновляемой энергетике. Страны мира берут на себя амбициозные климатические обязательства, и спрос на альтернативные источники энергии будет только расти.

4. Разработчик приложений

По данным IT Research Ukraine 2023, количество IT-специалистов увеличилось на 8%, а их медиана дохода составляет 2 630 долларов, что на 270 долларов больше, чем в 2022 году.

Базовые навыки таких работников – знание языков кодирования и работа с базами данных.

5. Специалист по оборудованию "умных домов"

Рынок "умных домов" в Украине будет прогнозируемо расти ежегодно на 14,5%, так же как и спрос на специалистов в соответствующих специальностях.

Специалисты по умным домам проектируют, внедряют и настраивают умное оборудование по техническому заданию заказчика. Для них важно разбираться в проектировании, электронике и автоматизации.

6. Инженер биопечати

Такие специалисты будут использовать 3D-принтеры для создания живых тканей, хрящей, костей и даже органов для трансплантации. А в будущем профессия будет еще более распространенной.

Рынок 3D-печати только растет, и прогнозируется, что его объем достигнет рекордных 57,1 миллиардов долларов в 2028 году.

Для таких специалисты важно знать программы автоматизированного проектирования и понимать технологический процесс печати.

7. Психолог

Уже сегодня около 14 миллионов украинцев нуждаются в психологической помощи. Ученые также предупреждают, что до 88% военных, которые вернутся из боевых действий, столкнутся с проблемами со сном и различными психоэмоциональными расстройствами.

Для такой работы необходимо использовать методы терапии для работы с ПТСР.

8. Аналитик квантового машинного обучения

Квантовые технологии уже сегодня помогают в диагностике (МРТ) и разработке лекарств.

Авторы отчета 21 Jobs of the Future прогнозируют, что это направление станет чрезвычайно востребованным. Такие специалисты будут создавать новые алгоритмы, которые обеспечат более быстрые и точные прогнозы.

9. Специалист по цифровому маркетингу

LinkedIn включил "специалиста по цифровому маркетингу" в топ-10 самых востребованных профессий, а SEO – одним из самых желаемых навыков.

Цифровые маркетологи отвечают за разработку и внедрение стратегий продвижения брендов, товаров и услуг в цифровой среде. Для них важно владеть аналитикой данных и контент-маркетингом.

10. Дизайнер

Это направление остается популярным и в ближайшие годы, а потребность в креативных, квалифицированных дизайнерах будет только расти.

Для работы в отрасли важно владеть графическими редакторами, основам цветоведения, композиции и типографики.

Напомним, что некоторые профессии исчезнут в ближайшее время. Развитие искусственного интеллекта, автоматизация и цифровизация угрожают исчезновением профессий, таких как кассиры, операторы колл-центров, бухгалтеров на рутинных задачах, печатники и традиционные туристические агенты