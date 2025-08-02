Вы будете удивлены: какие 10 профессий станут популярными в будущем
- Будущие профессии будут сосредоточены на технологиях, таких как искусственный интеллект, дата-аналитика, возобновляемая энергетика, 3D-биопечать, квантовое машинное обучение и цифровой маркетинг.
- В топ актуальных профессий попадут психологи, которые будут оставаться важными из-за растущей потребности в психоэмоциональной поддержке, особенно для военных и тех, кто испытал стресс.
Рынок труда меняется под влиянием технологий и глобальных трансформаций. Поэтому в будущем прибыль будут приносить профессии, связанные с искусственным интеллектом и экологией.
Какие будут 10 профессий будущего?
Традиционные профессии не исчезнут, однако специалисты с техническим знаниями будут пользоваться большим спросом, сообщает 24 Канал со ссылкой на AIN.UA.
Популярными будут такие профессии:
1. Специалист по ИИ
Бизнес все активнее использует эту технологию, получая от нее реальную пользу. В последнем опросе McKinsey 65% респондентов сообщили, что их организации регулярно используют генерацию искусственного интеллекта.
Для такого специалиста важны креативное мышление и умение анализировать большие объемы данных.
2. Дата-аналитик
Аналитики данных используют различные математические и аналитические методы для преобразования данных в лучшие бизнес-решения.
Бюро трудовой статистики США прогнозирует, что занятость в профессиях, связанных с данными, вырастет на 36% с 2023 по 2033 год. Для аналитиков нужны такие качества, как навыки программирования и критическое мышление.
3. Инженер возобновляемой энергетики
Члены Комиссии по вопросам будущего труда Калифорнии прогнозируют, что одними из самых востребованных специалистов в ближайшие годы будут специалисты по возобновляемой энергетике. Страны мира берут на себя амбициозные климатические обязательства, и спрос на альтернативные источники энергии будет только расти.
4. Разработчик приложений
По данным IT Research Ukraine 2023, количество IT-специалистов увеличилось на 8%, а их медиана дохода составляет 2 630 долларов, что на 270 долларов больше, чем в 2022 году.
Базовые навыки таких работников – знание языков кодирования и работа с базами данных.
5. Специалист по оборудованию "умных домов"
Рынок "умных домов" в Украине будет прогнозируемо расти ежегодно на 14,5%, так же как и спрос на специалистов в соответствующих специальностях.
Специалисты по умным домам проектируют, внедряют и настраивают умное оборудование по техническому заданию заказчика. Для них важно разбираться в проектировании, электронике и автоматизации.
6. Инженер биопечати
Такие специалисты будут использовать 3D-принтеры для создания живых тканей, хрящей, костей и даже органов для трансплантации. А в будущем профессия будет еще более распространенной.
Рынок 3D-печати только растет, и прогнозируется, что его объем достигнет рекордных 57,1 миллиардов долларов в 2028 году.
Для таких специалисты важно знать программы автоматизированного проектирования и понимать технологический процесс печати.
7. Психолог
Уже сегодня около 14 миллионов украинцев нуждаются в психологической помощи. Ученые также предупреждают, что до 88% военных, которые вернутся из боевых действий, столкнутся с проблемами со сном и различными психоэмоциональными расстройствами.
Для такой работы необходимо использовать методы терапии для работы с ПТСР.
8. Аналитик квантового машинного обучения
Квантовые технологии уже сегодня помогают в диагностике (МРТ) и разработке лекарств.
Авторы отчета 21 Jobs of the Future прогнозируют, что это направление станет чрезвычайно востребованным. Такие специалисты будут создавать новые алгоритмы, которые обеспечат более быстрые и точные прогнозы.
9. Специалист по цифровому маркетингу
LinkedIn включил "специалиста по цифровому маркетингу" в топ-10 самых востребованных профессий, а SEO – одним из самых желаемых навыков.
Цифровые маркетологи отвечают за разработку и внедрение стратегий продвижения брендов, товаров и услуг в цифровой среде. Для них важно владеть аналитикой данных и контент-маркетингом.
10. Дизайнер
Это направление остается популярным и в ближайшие годы, а потребность в креативных, квалифицированных дизайнерах будет только расти.
Для работы в отрасли важно владеть графическими редакторами, основам цветоведения, композиции и типографики.
Напомним, что некоторые профессии исчезнут в ближайшее время. Развитие искусственного интеллекта, автоматизация и цифровизация угрожают исчезновением профессий, таких как кассиры, операторы колл-центров, бухгалтеров на рутинных задачах, печатники и традиционные туристические агенты