Кто выиграет от эпохи ИИ: профессии, которые будут иметь шестизначные зарплаты и бешеный спрос
- Искусственный интеллект вызывает растущий спрос на некоторые работницы профессии, которые могут получать шестизначные зарплаты благодаря потребности в дата-центрах.
- Это технологическое развитие потребует больших инвестиций в инфраструктуру, что приведет к значительному росту зарплат в этих отраслях.
Все больше компаний строят дата-центры для разработки собственного искусственного интеллекта, который, как планируется, "уничтожит" некоторые профессии. Однако отдельные работники, в частности рабочих профессий смогут зарабатывать в разы больше благодаря ИИ.
Какие профессии будут нужны в эпоху ИИ?
Поскольку искусственный интеллект грозит перевернуть рынки труда в странах мира, сообщает The Straits Time.
Главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг отверг долгосрочные опасения и заявил, что квалифицированные профессионально-технические работники сейчас испытывают растущий спрос:
- Сантехники, электрики и строители смогут получать "шестизначные зарплаты" благодаря спросу на строительство центров обработки данных, которые запускают искусственный интеллект.
Эта технология потребует одного из крупнейших развитий инфраструктуры в истории, с триллионами долларов новых инвестиций, сказал Хуанг.
Мы наблюдаем довольно значительный бум в этой области, зарплаты выросли почти вдвое. Каждый должен иметь возможность хорошо зарабатывать. Для этого не нужно иметь степень доктора философии по компьютерным наукам,
– сказал он.
Генеральный директор Coreweave Майкл Интратор также затронул тему бума искусственного интеллекта, описав потребность в растущем количестве сантехников, электриков и плотников.
Как искусственный интеллект повлияет на рынок труда?
Примерно 300 миллионов рабочих мест под угрозой уничтожения из-за влияния искусственного интеллекта. Профессии кассиров, корректоров, редакторов и телемаркетологов могут исчезнуть.
Одну из отраслей в Украине, основа которой – физический человеческий труд, не смогут заменить компьютеры и искусственный интеллект. В частности, профессии каменщика, сантехника и электрика остаются сферами, где человеческий труд заменить нельзя.
Наиболее безопасными от автоматизации остаются также профессии, ориентированные на ручной труд, такие как операторы тяжелой техники, повара и строители.