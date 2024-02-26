Украинцы смогут получать кэшбек за товары, сделанные отечественными производителями

В Кабмине разрабатывают программу "Покупай украинское", которая позволит гражданам получать кэшбек за покупку товаров у украинских производителей. В правительстве надеются, что такая система поощрит потребителей активнее покупать украинские товары вместо иностранных.

Что будет предусматривать программа

Согласно заявлению президента, ключевой целью программы является обеспечение необходимого ресурса для победы Украины путем поддержки украинских товаров, услуг, потребления и экспорта. Программу планируют запустить в 2024 году.

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Кэшбек от покупки товаров будет зачисляться на специальную карточку, что упростит процесс использования этих средств. Перечень товаров, которые будут участвовать в программе кэшбека, а также условия ее использования, будут разработаны и объявлены вскоре.

Владимир Зеленский Президент Украины Мы должны сделать все возможное, чтобы как можно больше украинских предприятий смогли сохранить и масштабировать свою работу. Я поручил Кабинету Министров Украины разработать несколько практических шагов.

По словам президента, чиновники сделали значительную работу для модернизации и упрощения работы государственных институтов, чтобы институты способствовали эффективности экономики.