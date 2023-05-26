Oreo и Milka – спонсоры войны: производитель "Барни" заплатил россиянам 60 миллионов долларов

Некоторые крупные бренды остаются работать на территории России. Это позволяет оккупантам получать миллионы долларов на войну против Украины.

Список спонсоров войны от НАПК пополнился Mondelez International. Даже преступления россиян против украинцев не заставили компанию остановить работу в России и прекратить платить в бюджет оккупантов миллионы долларов.

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Как известная компания финансирует россиян

В НАПК сообщили, что после полномасштабного вторжения Mondelez International не вышла с российского рынка. Фабрики компании продолжают работу, а поставка товаров на прилавки российских магазинов была бесперебойной.

Интересы компании, имеющей годовой доход около 26 миллиардов долларов и работающей в 160 странах мира, на российском рынке представляет ООО "Мон'дэлис Русь", которая имеет три завода: фабрику "Большевик", выпускающую печенье "Юбилейное", OREO, "Медвежонок Барни" и крекеры TUC, производство в Покрове (шоколад Alpen Gold, Воздушный, Milka и батончик Picnic), завод в Великом Новгороде (жевательная резинка Dirol и леденцы Halls),

– говорится в сообщении НАПК.

Только в 2022 году прибыль Mondelez International в России составила аж 339 миллионов долларов, что в три раза больше предыдущих показателей. Учитывая выручку в 1 миллиард долларов, в НАПК подсчитали, что компания заплатила в российский бюджет 61 миллион долларов налогов.

Какие товары компания производит в Украине

Украинский филиал Mondelez International расположен в Сумской области, это ЧАО "Монделис Украина. Свою продукцию бренд реализует под такими торговыми марками: