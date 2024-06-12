Производитель Ozempic может вытеснить Lego как самый дорогой бренд Дании

Novo Nordisk, производитель препаратов против ожирения Ozempic и Wegovy, может уже в 2025 году стать самым дорогим брендом Дании. До этого лидерские позиции занимал бренд Lego.

Как выросла стоимость бренда

Стоимость бренда фармацевтической компании Novo Nordisk за год выросла на 59%, благодаря чему бренд догоняет Lego.

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По отчету Brand Finance за 2024 год, если эти темпы роста сохранятся, Novo Nordisk может обойти Lego уже в следующем году.

Сейчас Lego девятый год подряд удерживает лидерство среди самых дорогих брендов Дании.

Однако, тогда как стоимость бренда Lego выросла за последний год на 3% до примерно 8 миллиардов долларов, стоимость бренда Novo Nordisk подскочила на 59% и достигла 5,1 миллиарда долларов.

"Если Novo Nordisk будет хорошо управлять своим брендом и успешно удовлетворять спрос на свою продукцию, она сможет превзойти Lego в рейтинге 2025 года,"

– отметил председатель Brand Finance Дэвид Хэй.

Какие датские бренды среди лидеров

Логистическая компания Maersk, несмотря на снижение стоимости бренда на 37%, остается в тройке самых дорогих датских брендов.

Наибольшее подорожание бренда в стране продемонстрировала страховая компания Tryg, которая выросла на 62%. Это обусловлено значительным ростом в частном и коммерческом сегментах, а также успешной интеграцией шведских и норвежских активов RSA Скандинавия.

В 2023 году Novo Nordisk стала самой дорогой компанией Европы, опередив LVMH, благодаря высоким продажам препаратов Ozempic и Wegovy.

Компания настолько велика, что ее успех влияет на макроэкономику Дании, в частности на процентные ставки, валюту и уровень занятости. В 2023 году экономика Дании выросла на 1,9%, но без Novo Nordisk она находилась бы в стагнации.

В январе 2024 года рыночная стоимость Novo впервые превысила 500 миллиардов долларов, достигнув этого рубежа в Европе только после LVMH. В начале февраля 2024 года Novo Nordisk объявила о покупке трех промышленных площадок американской Catalent за 11 миллиардов долларов.