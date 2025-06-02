Сладкий бизнес: какие компании контролируют 98% рынка мороженого
- 15 компаний контролируют 98% рынка мороженого в Украине, лидером является АО "Рудь" с доходом в 3,4 миллиарда гривен.
- Совокупная выручка производителей мороженого за последние три года составила 31,3 миллиарда гривен, рост на 44% в 2024 году по сравнению с 2022 годом.
За три года украинский рынок мороженого получил более 31 миллиарда гривен выручки. Сектор постепенно оправляется после падения 2022 года и демонстрирует стабильный рост. Среди лидеров – в основном компании с многолетним опытом, зарегистрированные в крупных городах.
Рынок в цифрах
В 2024 году 98% всей выручки отрасли получили только 15 компаний. Лидером остается АО "Рудь" с доходом в 3,4 миллиарда гривен. Об этом свидетельствует исследование YouControl.Market, информирует 24 Канал.
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Совокупная выручка анализируемых производителей за последние три года достигла 31,3 миллиарда гривен. В 2024-м этот показатель вырос на 21% по сравнению с предыдущим годом, а по сравнению с 2022 годом – на 44%.
Справочно. В Украине официально зарегистрировано 220 производителей мороженого, из них 104 юрлица и 116 ФЛП. Больше всего – в Киеве, Киевской, Одесской и Тернопольской областях.
Финансовые показатели
Более половины компаний из выборки не подали финансовую отчетность или декларируют "нулевую" выручку. В то же время среди тех, кто обнародовал показатели, большинство демонстрирует рост доходов в 2022 – 2024 годах.
Выручка производителей мороженого / Инфографика YouControl
Топ-3 производители мороженого в 2024 году:
- АО "РУДЬ" – 3,4 миллиарда гривен
- ООО "ЛАСУНКА" – 2,35 миллиарда гривен
- ООО "ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО ХЛАДОПРОМ" – 2,28 миллиарда гривен
Крупнейшие производители мороженого в Украине / Инфографика YouControl
Корпоративные группы и связи
Несколько производителей объединены общими владельцами – например, три компании из топ-15 связаны с Вадимом Писчанским, две – с "группой Барышевских".
В структуре собственности 18 компаний присутствует иностранный капитал из 10 стран, в частности Италии, США, Польши, Кипра, Турции. В то же время среди учредителей есть представители страны-агрессора – России. В частности, ООО "Элит Крым", которое вероятно перерегистрировано по российскому законодательству.