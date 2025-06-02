Ринок в цифрах

У 2024 році 98% усього виторгу галузі отримали лише 15 компаній. Лідером залишається АТ "Рудь" із доходом у 3,4 мільярда гривень. Про це свідчить дослідження YouControl.Market, інформує 24 Канал.

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Сукупний виторг аналізованих виробників за останні три роки сягнула 31,3 мільярда гривень. У 2024-му цей показник зріс на 21% порівняно з попереднім роком, а порівняно з 2022 роком – на 44%.

Довідково. В Україні офіційно зареєстровано 220 виробників морозива, з них 104 юрособи та 116 ФОПів. Найбільше – у Києві, Київській, Одеській та Тернопільській областях.

Фінансові показники

Понад половина компаній з вибірки не подали фінансову звітність або декларують "нульовий" виторг. Водночас серед тих, хто оприлюднив показники, більшість демонструє зростання доходів у 2022 – 2024 роках.

Виторг виробників морозива / Інфографіка YouControl

Топ-3 виробники морозива у 2024 році:

АТ "РУДЬ" – 3,4 мільярда гривень

ТОВ "ЛАСУНКА" – 2,35 мільярда гривень

ТОВ "ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ" – 2,28 мільярда гривень

Найбільші виробники морозива в Україні / Інфографіка YouControl

Корпоративні групи та зв'язки

Декілька виробників об'єднані спільними власниками – наприклад, три компанії з топ-15 пов'язані з Вадимом Пісчанським, дві – з "групою Баришевських".

У структурі власності 18 компаній присутній іноземний капітал з 10 країн, зокрема Італії, США, Польщі, Кіпру, Туреччини. Водночас серед засновників є представники країни-агресора – Росії. Зокрема, ТОВ "Еліт Крим", яке ймовірно перереєстровано за російським законодавством.