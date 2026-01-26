Украина будет судить руководителя авиагиганта России, который производит самолеты для войны

В суд направили обвинительный акт в отношении россиянина, который руководит одним из крупнейших авиастроительных предприятий. Оно изготавливали самолеты, которые Россия использовала для обстрелов Украины.

Что известно об обвинениях главы авиакорпорации?

Дело касается главы ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (структура госкорпорации "Ростех"), сообщает Офис Генерального прокурора.

По версии следствия, с 2022 года глава структуры обеспечивал стабильную работу оборонного авиапроизводства и способствовал реализации политики России в сфере военно-промышленного комплекса.

Под его руководством предприятие осуществляло производство, ремонт и модернизацию военной и специальной авиационной техники, которую систематически применяют во время атак Украины.

Речь идет, в частности, о боевых и стратегических самолетах Су, МиГ, Ту, Ил, а также другую авиационную технику военного назначения.

Что известно о производстве оружия в России?