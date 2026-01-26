Украина будет судить руководителя авиагиганта России, который производит самолеты для войны
- В суд направили обвинительный акт против руководителя "Объединенной авиастроительной корпорации" России за производство самолетов для войны против Украины.
- Предприятие под его руководством изготавливало и модернизировало военные самолеты, которые использовались для атак на Украину.
В суд направили обвинительный акт в отношении россиянина, который руководит одним из крупнейших авиастроительных предприятий. Оно изготавливали самолеты, которые Россия использовала для обстрелов Украины.
Что известно об обвинениях главы авиакорпорации?
Дело касается главы ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (структура госкорпорации "Ростех"), сообщает Офис Генерального прокурора.
По версии следствия, с 2022 года глава структуры обеспечивал стабильную работу оборонного авиапроизводства и способствовал реализации политики России в сфере военно-промышленного комплекса.
Под его руководством предприятие осуществляло производство, ремонт и модернизацию военной и специальной авиационной техники, которую систематически применяют во время атак Украины.
Речь идет, в частности, о боевых и стратегических самолетах Су, МиГ, Ту, Ил, а также другую авиационную технику военного назначения.
Что известно о производстве оружия в России?
У компании "Туполев", а именно крупного производителя Ту-22М3, Ту-160 и Ту-214, произошли кадровые изменения на фоне многочисленных жалоб от минобороны России. Компания сталкивается с технологическими и производственными ограничениями, влияющими на программу модернизации и поставки самолетов.
Россияне испытывают ракеты "Циркон" на украинских объектах, ведь они не имеют высокоточного наведения и не используются массово. Эти ракеты имеют гиперзвуковой двигатель, что позволяет им развивать скорость 8-9 махов, однако их применяют больше для психологического давления.
Россия планирует использовать против Украины крылатые ракеты "Новатор", которые имеют большой радиус действия. Украинская ПВО способна противодействовать этим ракетам, используя зенитно-ракетные комплексы средней и большой дальности или истребители.