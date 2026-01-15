Rheinmetall построит в Украине завод по производству снарядов: место уже определено
- Компания Rheinmetall определила место для строительства завода по производству боеприпасов в Украине.
- Заказ на поставку оборудования уже получен, но нужно решить организационные и регуляторные вопросы.
О том, что в Украине появится оборонный завод от немецкой Rheinmetall речь шла еще в 2024 году, однако найти соответственно место долго не удавалось. Сейчас стало известно, что участок уже определили, а Rheinmetall готовит поставку оборудования.
На каком этапе строительство завода по производству боеприпасов в Украине?
Запуск завода по производству боеприпасов Rheinmetall в Украине был отложен после того, как украинская сторона обратилась с просьбой об изменении места расположения объекта, пишет 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".
Смотрите также Можно покупать оружие, но есть нюанс: как Украина будет тратить новую помощь от ЕС
Гендиректор компании Армин Паппергер рассказал, что сейчас участок уже официально выделен, а Rheinmetall получил заказ на поставку Украине оборудования для завода.
Хотя поиск подходящего места был отложен, нам его уже выделено. Правда, нужно еще прояснить дальнейшие организационные и регуляторные вопросы. Мы готовы начать строительство объекта как можно скорее,
– говорит Паппергер.
Что известно о производстве оружия в Украине
Путин признал, что Россия отстает от Украины в направлении тяжелых беспилотников, и Кремль работает над усилением их производства. По его словам, Украина превосходит россиян по количеству тяжелых дронов типа "Баба-Яга". К слову, так в России называют украинские дроны вроде Vampire.
Более половины вооружения украинского войска изготавливается отечественными предприятиями, и эта доля будет увеличиваться. В 2025 году более 75% государственных расходов на закупку вооружения направлены украинским производителям, с последующим увеличением доли украинского оружия в 2026 году.
Украина восстанавливает механизм экспорта вооружения для привлечения средств, но приоритетом остаются потребности собственного войска. Процедура экспорта включает двухэтапный контроль, с акцентом на безопасность и технические аспекты.