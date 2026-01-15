Rheinmetall построит в Украине завод по производству снарядов: место уже определено

О том, что в Украине появится оборонный завод от немецкой Rheinmetall речь шла еще в 2024 году, однако найти соответственно место долго не удавалось. Сейчас стало известно, что участок уже определили, а Rheinmetall готовит поставку оборудования.

На каком этапе строительство завода по производству боеприпасов в Украине?

Запуск завода по производству боеприпасов Rheinmetall в Украине был отложен после того, как украинская сторона обратилась с просьбой об изменении места расположения объекта, пишет 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

Смотрите также Можно покупать оружие, но есть нюанс: как Украина будет тратить новую помощь от ЕС

Гендиректор компании Армин Паппергер рассказал, что сейчас участок уже официально выделен, а Rheinmetall получил заказ на поставку Украине оборудования для завода.

Хотя поиск подходящего места был отложен, нам его уже выделено. Правда, нужно еще прояснить дальнейшие организационные и регуляторные вопросы. Мы готовы начать строительство объекта как можно скорее,

– говорит Паппергер.

Что известно о производстве оружия в Украине