Старые критерии бронирования планируется сохранить для отдельных предприятий: кого это касается

Правительство пересматривает критерии, по которым предприятия получают статус критически важных для экономики. В то же время часть действующих требований может остаться без изменений для одной из сфер – окончательное решение ожидается в ближайшие дни.

Для кого правила бронирования работников могут остаться без изменений

Министерство аграрной политики и продовольствия предлагает Координационному центру по организации бронирования сохранить действующие правила бронирования для агробизнеса, пишет Правительственный портал.

По словам министра, ведомство настаивает на сохранении существующих требований, а предварительное рассмотрение вопроса ожидается уже в четверг.

Наша позиция заключается в том, что наш аграрный сектор имеет приоритетное значение, его необходимо поддерживать в полной мере. И, соответственно, мы представили в Координационный центр такие же критерии, которые у нас и были утверждены. Поэтому мы считаем, что они не должны меняться,

– сказал министр Тарас Высоцкий.

Какие правила бронирования в агросекторе действуют с 18 октября

С 18 октября для аграрных предприятий предусмотрены альтернативные критерии, по которым можно получить статус критически важных и бронирование сотрудников. Ранее одним из ключевых показателей была площадь сельскохозяйственных угодий, однако теперь учитываются также другие параметры.

В частности, предприятия могут соответствовать таким требованиям:

Площадь сельскохозяйственных угодий – не менее 200 гектаров. Годовой доход – не менее 20 миллионов гривен. Многолетние насаждения – от 50 гектаров для хозяйств, на которые распространяется соответствующий критерий.

Новые правила касаются предприятий сельского, лесного и рыбного хозяйства, земельного кадастра, а также отдельных субъектов, деятельность которых связана с агропромышленным комплексом.

Напомним, что 24 октября 2026 года Кабмин ограничил бронирование на оборонных и энергетических предприятиях до 95% работников.

Впоследствии премьер-министр Сергей Корецкий призвал бизнес совместно разработать новую социальную модель, при которой работники могут быть забронированы, а предприятия в то же время будут брать на себя обязательства по прогнозируемой мобилизации людей в армию.