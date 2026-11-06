Prostor меняет курс после слухов о закрытии: что ждет покупателей

После слухов о возможном закрытии магазинов "Prostor" объявила о новых открытиях и планах по дальнейшему развитию. Компания пересматривает работу торговых точек, обновляет ассортимент и намерена привлечь покупателей более доступными ценами.

Сколько магазинов планирует открыть Prostor

6 ноября Prostor открыла новый магазин. Это один из первых шагов в рамках обновленной стратегии развития сети, пишет RAU.

Компания планирует усилить присутствие в центральных и западных областях, в частности, в ближайшее время новые торговые точки должны появиться во Львове и Ивано-Франковске.

Киев также остается важным для компании: сейчас здесь работают 75 магазинов, которые обеспечивают 73% продаж сети в регионе. Кроме того, Prostor ищет место для нового распределительного центра в центральной части Украины, чтобы улучшить логистику.

В первой половине 2026 года сеть работала над повышением эффективности работы каждого магазина. Мы провели детальный анализ финансовых показателей и операционных метрик каждого магазина и определили конкретные шаги по их улучшению. Частью этой стратегии стало закрытие неэффективных магазинов, которые не выходили на безубыточность. Это позволило сосредоточить ресурсы на магазинах с потенциалом роста,

– рассказал Владислав Тугай, руководитель направления развития Prostor.

При выборе новых помещений сеть учитывает не только количество людей поблизости. Компания анализирует:

плотность застройки и количество потенциальных покупателей;

пешеходные потоки и маршруты местных жителей;

расположение других магазинов поблизости;

не отнимет ли новая точка покупателей у уже существующего магазина сети.

В Prostor объясняют, что такой подход помогает избегать неудачных инвестиций и открывать магазины там, где на них действительно есть спрос. В целом планы сети на ближайшие два года следующие:

До конца 2026 года – открыть 5 магазинов; в 2027 году – запустить еще 50 торговых точек.

В компании отмечают, что и в дальнейшем будут работать над увеличением продаж, рентабельностью магазинов и развитием сети.

Почему раньше говорили о закрытии Prostor

Слухи о возможном закрытие магазинов Prostor распространились летом 2026 года. Тогда арендодатели магазинов Prostor начали получать письма о прекращении работы торговых точек.

Первые закрытия, по предварительной информации, должны были начаться с 1 июля, а весь процесс планировали растянуть примерно на год.

Однако в компании заявили, что не собираются сворачивать работу сети. Вместо этого Prostor решила пересмотреть ценовую политику, обновить формат магазинов и изменить ассортимент.

Prostor отходит от имиджа дорогого магазина и становится магазином с низкими ценами. Мы будем добавлять новые категории, не относящиеся к drogerie, но имеющие более эмоциональную окраску,

– пояснила коммерческий директор Ольга Бучковская.

Также Бучковская не исключила возможности небольшого ребрендинга.