Prostor змінює курс після чуток про закриття: що чекає на покупців

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Скільки магазинів планує відкрити Prostor

6 листопада Prostor відкрила новий магазин. Це один із перших кроків у межах оновленої стратегії розвитку мережі, пише RAU.

Компанія планує посилити присутність у центральних і західних областях, зокрема найближчим часом нові торговельні точки мають з'явитися у Львові та Івано-Франківську.

Київ також залишається важливим для компанії: наразі тут працюють 75 магазинів, які забезпечують 73% продажів мережі в регіоні. Крім того, Prostor шукає місце для нового розподільчого центру в центральній частині України, щоб покращити логістику.

У першій половині 2026 року мережа працювала над підвищенням ефективності роботи кожного магазину. Ми провели детальний аналіз фінансових показників і операційних метрик кожного магазину та визначили конкретні кроки для їх покращення. Частиною цієї стратегії стало закриття неефективних магазинів, які не виходили на беззбитковість. Це дозволило зосередити ресурси на магазинах з потенціалом зростання– розповів Владислав Тугай, керівник напрямку розвитку Prostor.

Під час вибору нових приміщень мережа враховує не лише кількість людей поблизу. Компанія аналізує:

щільність забудови та кількість потенційних покупців;

пішохідні потоки й маршрути місцевих жителів;

розташування інших магазинів поблизу;

чи не забиратиме нова точка покупців у вже наявного магазину мережі.

У Prostor пояснюють, що такий підхід допомагає уникати невдалих інвестицій і відкривати магазини там, де на них справді є попит. Загалом плани мережі на найближчі два роки такі:

До кінця 2026 року – відкрити 5 магазинів; У 2027 році – запустити ще 50 торговельних точок.

У компанії зазначають, що й надалі працюватимуть над збільшенням продажів, прибутковістю магазинів і розвитком мережі.

Чому раніше говорили про закриття Prostor

Чутки про можливе закриття магазинів Prostor поширилися влітку 2026 року. Тоді орендодавці магазинів Prostor почали отримувати листи про завершення роботи торговельних точок.

Перші закриття, за попередньою інформацією, мали розпочатися з 1 липня, а весь процес планували розтягнути приблизно на рік.

Однак у компанії заявили, що не збираються згортати роботу мережі. Натомість Prostor вирішила переглянути цінову політику, оновити формат магазинів і змінити асортимент.

Prostor відходить від сприйняття дорогого магазину та йде до магазину низьких цін. Будемо додавати нові категорії, які не стосуються drogerie, але мають більш емоційне забарвлення– пояснила комерційна директорка Ольга Бучковська.

Також Бучковська не виключила можливості невеликого ребрендингу.