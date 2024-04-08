"Незаконное влияние на общественное мнение": против Илона Маска открыли уголовное производство

Верховный суд Бразилии открыл уголовное производство против Илона Маска. Судья начал расследование в отношении возможного препятствования миллиардером правосудию на фоне конфликта с предпринимателем из-за его социальной сети X, ранее известной как Twitter.

В чем обвиняют Маска

Судья Верховного суда Бразилии Александре де Мораес, заявил, что Маск "начал дезинформационную кампанию", его соцсеть X злоупотребляет экономической властью с целью "незаконного влияния на общественное мнение".

Читайте также Ряд облэнерго и PIN Bank: какими активами владел российский олигарх Гинер в Украине

Реакция суда появилась после того, как Маск заявил, что не подчинится судебным приказам и снимет ограничения, наложенные на некоторые учетные записи X в Бразилии. Маск в нескольких своих публикациях в социальных сетях, обвинил судью в измене конституции и призвав к его импичменту,

– говорится в сообщении.

Реакция Маска

Также миллиардер был приобщен к уголовному делу, которое расследует антидемократические действия так называемых "цифровых ополченцев", отмечает агентство.

Стоит заметить, что реакция суда появилась после того, как Маск заявил, что не будет придерживаться судебных приказов и не снимет ограничения, которые были наложены на некоторые учетные записи X в Бразилии.

Также в течение последних выходных, 6 – 7 апреля, Маск критиковал судью Мораеса в нескольких своих публикациях в социальных сетях, обвинив судью в измене конституции и призвал к его импичменту.

По состоянию на 7 апреля, ряд аккаунтов, связанных с правыми бразильскими предпринимателями, бывшими политиками и цифровыми лидерами, оставались заблокированными.