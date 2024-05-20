Кабмин против онлайн-казино: какие ограничения будут введены

Украинское правительство начало борьбу с онлайн-казино. В частности с влиянием азартных игр на население.

Что известно о решении

Это постановление принято Кабмином, как временное решение до внедрения соответствующего закона. Такое действие является не первой попыткой украинского правительства ограничить влияние азартных игр.

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20 апреля президент Украины Владимир Зеленский "ввел" решение СНБО, которое должно противодействовать последствиям от функционирования онлайн-казино. В этом документе говорится о:

запрете игроку регистрировать несколько аккаунтов;

определении допустимого временного промежутка, который человек может проводить в игре.

Как действуют ограничения Кабмина

По состоянию на сейчас, ВРУ принял закон о регулировании деятельности азартных игр только в первом чтении.

Принятое постановление ограничивает использование символики украинских военных формирований, в частности ВСУ, в рекламе азартных игр. Также введены следующие условия: