Неожиданная инспекция: когда налоговая может проверить ФЛП

Чаще всего налоговая проверяет ФЛП второй и третьей групп. Однако есть еще ряд факторов, которые влияют в частности на внезапный визит службы. Например, на работодателя пожаловался рабочий.

Когда налоговая проверяет ФЛП?

О том, какие есть виды проверок и на что они направлены, говорится на ресурсе БИП.

Смотрите также ФЛП могут оштрафовать на 17 тысяч гривен из-за одной ошибки: что нужно знать

Проверки предпринимателей осуществляются с целью выявления нарушений законодательства. Они могут быть фактическими, камеральными или документальными. В то же время внезапными или плановыми.

Если к запланированному визиту налоговой можно подготовиться, то внезапный говорит сам за себя.

В материале издания "Фокус" сообщается, что чаще всего под неожиданную проверку попадают ФОПы второй и третьей групп, где есть большие обороты, а также – плательщики НДС, предприниматели с налоговыми долгами, и те, кто использует РРО или ПРРО.

В частности причиной проверки может стать жалоба от потребителей или даже работников бизнеса. Самое распространенное здесь – ненадлежащее оформление работников или сообщение о продаже алкогольных напитков или горючего без лицензии.

Также по Налоговому кодексу Украины, ГНС имеет право провести проверку и определить сумму денежных обязательств налогоплательщика не позднее 1095 дней (трех календарных лет) после последнего дня подачи бизнесом налоговой декларации. Однако такой вариант проверки плановый и ожидаемый.

Каким образом чаще всего проверяют бизнес?

Один из лучших "приемов" налоговой – контрольные закупки. Так, инспектор ГНС под видом обычного покупателя покупает товар или заказывает услугу и проверяет, выдается ли фискальный чек и правильно ли проведен расчет.

Обратите внимание! Предпринимателей не информируют о таком виде проверки.

Например, если товар продадут без чека – это прямое основание для штрафа. В то же время в таком случае налоговая может прийти с другими, дополнительными проверками, чтобы проинспектировать работу предпринимателя.

Что нужно знать о налогах для бизнеса?

МВФ утвердил новую программу для Украины, где одно из условий касается бизнеса. Украинские предприниматели обязаны платить НДС, если имеют оборот более 4 миллионов гривен. Запуск обновлений планируют на 2027 год.

В частности для бизнеса это дополнительные расходы и нагрузки. Однако по предварительному прогнозу такое решение принесет в бюджет Украины около 40 миллиардов гривен.

Также важным аспектом "сотрудничества" с ГНС является правильное заполнение налоговой декларации. В частности пассивные доходы или страховые выплаты можно не указывать в документе.