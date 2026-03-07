Коли податкова перевіряє ФОП?

Про те, які є види перевірок і на що вони спрямовані, йдеться на ресурсі БІП.

Перевірки підприємців здійснюються з метою виявлення порушень законодавства. Вони можуть бути фактичними, камеральнами або документальними. Водночас раптовими чи плановими.

Якщо до запланованого візиту податкової можна підготуватися, то раптовий говорить сам за себе.

У матеріалі видання "Фокус" повідомляється, що найчастіше під несподівану перевірку потрапляють ФОПи другої та третьої груп, де є великі обороти, а також – платники ПДВ, підприємці з податковими боргами, і ті, хто використовує РРО або ПРРО.

Зокрема причиною перевірки може стати скарга від споживачів або навіть працівників бізнесу. Найпоширеніше тут – неналежне оформлення робітників або повідомлення про продаж алкогольних напоїв чи пального без ліцензії.

Також за Податковим кодексом України, ДПС має право провести перевірку та визначити суму грошових зобов'язань платника податків не пізніше 1095 днів (трьох календарних років) після останнього дня подання бізнесом податкової декларації. Однак такий варіант перевірки плановий та очікуваний.

У який спосіб найчастіше перевіряють бізнес?

Один із найкращих "прийомів" податкової – контрольні закупи. Так, інспектор ДПС під виглядом звичайного покупця купує товар або замовляє послугу й перевіряє, чи видається фіскальний чек та чи правильно проведено розрахунок.

Зауважте! Підприємців не інформують про такий вид перевірки.

Наприклад, якщо товар продадуть без чеку – це пряма підстава для штрафу. Водночас у такому випадку податкова може прийти з іншими, додатковими перевірками, аби проінспектувати роботу підприємця.

Що потрібно знати про податки для бізнесу?

МВФ затвердив нову програму для України, де одна з умов стосується бізнесу. Українські підприємці зобов'язані сплачувати ПДВ, якщо мають оборот понад 4 мільйони гривень. Запуск оновлень планують на 2027 рік.

Зокрема для бізнесу це додаткові витрати й навантаження. Однак за попереднім прогнозом таке рішення принесе в бюджет України близько 40 мільярдів гривень.

Також важливим аспектом "співпраці" з ДПС є правильне заповнення податкової декларації. Зокрема пасивні доходи чи страхові виплати можна не вказувати в документі.