После закрытия ФЛП предпринимателей проверяют: когда ждать налоговую

После закрытия ФЛП налоговая служба наведывается с проверкой, чтобы узнать, все ли правила были соблюдены и не осталось ли долгов. Однако такой проверки можно ждать годами, а иногда её вообще не назначат.

Как долго можно ждать налоговую?

После закрытия ФЛП налоговая формально имеет право провести проверку, пишет 24 Канал со ссылкой на buh.ua.

ФЛП состоит на учете в налоговой сразу в двух статусах: как налогоплательщик и как плательщик ЕСВ. После государственной регистрации прекращения деятельности с учета ФЛП автоматически не снимают. Для налоговой человек остается тем, что вел предпринимательскую деятельность, а значит, может подпадать под проверку.

На самом деле эта процедура может не происходить годами, но потом налоговая неожиданно появится. Налоговая может провести проверку по налогам в пределах трех лет (1 095 дней), но эти сроки зависят от конкретной истории ФЛП. В то же время срок хранения документов при ликвидации – не менее 5 лет.

Когда проверки может не быть?

Есть условия, при которых налоговая обычно не инициирует проверку:

отчетность подана с нулевыми показателями или не подавалась из-за отсутствия объектов налогообложения;

подана отчетность по ЕСВ;

на банковских счетах не было движения или счета закрыты;

нет доходов от налоговых агентов, кроме тех, с которых налоги уже уплачены;

отсутствуют наемные работники и выплаты по гражданско-правовым договорам;

нет долгов по налогам, ЕСВ и другим платежам;

отсутствуют рассрочки, судебные обжалования или исполнительные производства.

Что известно о налоговых правилах для ФЛП в Украине?