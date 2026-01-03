Налоговая запланировала 4,5 тысячи проверок бизнеса: какие компании под прицелом
- Государственная налоговая служба запланировала 4 558 проверок на 2026 год, из которых 78% будут касаться средних и крупных компаний.
- В перечень на проверку попали крупные компании, такие как Нафтогаз, Rozetka и NOVUS и еще некоторые.
Налоговая служба в 2026 году будет проверять крупные компании и ФОПы, в большинстве –в сфере оптовой торговли. В перечне ГНС также оказались лидеры украинского бизнеса, такие как Нафтогаз и Rozetka.
Кому стоит ждать проверки Налоговой?
4 558 проверок запланировала Государственная налоговая служба в этом году - на 5% меньше, чем в прошлом году, пишет 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.
Пик активности налоговиков предварительно приходится на март и апрель. А вот меньше всего визитов нанесут налоговики в начале года: всего 278 проверок.
Больше всего внимания в этом году ГНС планирует уделить средним и крупным компаниям – на них приходится 78% или 3 542 запланированных проверок. В каждом пятом случае гостей из Налоговой стоит ждать ФЛП – 1016 проверок. А вот у бизнесов, по которым есть вопросы по НДФЛ, военному сбору и ЕСВ, запланировано лишь 258 проверок.
Больше всего проверок ждет компании в сфере оптовой торговли и сельского хозяйства – по 21%. С большим отрывом на третьем месте по востребованности у налоговиков оказались бизнесы, которые занимаются производством пищевых продуктов: 5% проверок.
Какой крупный бизнес будут проверять?
Наиболее активными будут налоговики столицы и области – 1067 проверок, Днепропетровщины – 372 и Львовщины – 264 проверки.
Традиционно, ГНС посетит и крупнейший бизнес страны. Так, в перечне имеются и компании, которые попали в десятку лучших в своей сфере по данным Индекса 2025. Речь идет о Нафтогазе Украины, Камет-сталь, МХП, Rozetka и NOVUS.
Украинский бизнес и уплата налогов
Количество ФЛП в Украине значительно возросло в конце 2025 года, в частности в розничной торговле, ИТ и других услугах. Этот рост связывают со схемами уклонения от налогов через "дробление бизнеса", что позволяет избегать полной уплаты налогов.
Теневая экономика в Украине наносит ущерб бюджету до 1 триллиона гривен, больше всего из-за зарплат в конвертах, контрабанды и подакцизной торговли. Зарплаты в конвертах вызывают потери бюджета в 140 – 280 миллиардов гривен, а "серый импорт" и контрабанда – 120 – 185 миллиардов гривен.
С 2026 года ФОПы будут подавать налоговые отчеты ежеквартально, а не ежемесячно, в течение 40 календарных дней после завершения квартала. С 1 января 2026 года растут минимальная зарплата и прожиточный минимум, что повлияет на суммы налогов для ФЛП.