Налоговая запланировала 4,5 тысячи проверок бизнеса: какие компании под прицелом

Налоговая служба в 2026 году будет проверять крупные компании и ФОПы, в большинстве –в сфере оптовой торговли. В перечне ГНС также оказались лидеры украинского бизнеса, такие как Нафтогаз и Rozetka.

Кому стоит ждать проверки Налоговой?

4 558 проверок запланировала Государственная налоговая служба в этом году - на 5% меньше, чем в прошлом году, пишет 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.

Пик активности налоговиков предварительно приходится на март и апрель. А вот меньше всего визитов нанесут налоговики в начале года: всего 278 проверок.

Больше всего внимания в этом году ГНС планирует уделить средним и крупным компаниям – на них приходится 78% или 3 542 запланированных проверок. В каждом пятом случае гостей из Налоговой стоит ждать ФЛП – 1016 проверок. А вот у бизнесов, по которым есть вопросы по НДФЛ, военному сбору и ЕСВ, запланировано лишь 258 проверок.

Больше всего проверок ждет компании в сфере оптовой торговли и сельского хозяйства – по 21%. С большим отрывом на третьем месте по востребованности у налоговиков оказались бизнесы, которые занимаются производством пищевых продуктов: 5% проверок.

Какой крупный бизнес будут проверять?

Наиболее активными будут налоговики столицы и области – 1067 проверок, Днепропетровщины – 372 и Львовщины – 264 проверки.

Традиционно, ГНС посетит и крупнейший бизнес страны. Так, в перечне имеются и компании, которые попали в десятку лучших в своей сфере по данным Индекса 2025. Речь идет о Нафтогазе Украины, Камет-сталь, МХП, Rozetka и NOVUS.

Количество проверок Налоговой в 2026 году / инфографика Опендатабот

