Последствия обстрелов логистики: в "Сильпо" предупреждают покупателей о проблемах с поставками

В киевских супермаркетах "Сильпо" начали появляться пустые полки, а покупателей предупреждают о возможных перебоях с поставками товаров. Причиной стали последствия российского удара по гражданской логистической инфраструктуре.

Фотографии с пустыми полками и предупреждениями массово публикуют местные телеграм-каналы.

Что известно о проблемах с поставками в "Сильпо"?

В ряде столичных супермаркетов сети "Сильпо" уже разместили информационные таблицы, на которых покупателей предупреждают о возможных проблемах с поставками товаров. При этом в магазинах заметны пустые полки.

В Киеве "Сильпо" предупреждает о проблемах с поставками / Фото из соцсетей

Такие изменения связаны с повреждением и уничтожением логистической инфраструктуры, которая обеспечивала работу торговых сетей. Из-за потери складов компаниям приходится перестраивать маршруты поставок и искать альтернативные возможности для хранения и доставки продукции.

Сеть супермаркетов "Фора" также сообщила, что в результате российского удара были уничтожены ее продуктовые склады. Из-за атаки компания потеряла значительное количество продукции, что уже сказалось на поставках товаров в магазины.

Пустые полки в "Форе" / Фото "Суспильне"

В сети предупреждают, что покупатели могут временно столкнуться с дефицитом отдельных товаров. В частности, из-за потери складских запасов на полках магазинов могут возникать перебои с наличием продукции.

В настоящее время "Фора" пытается перестроить логистические процессы, чтобы стабилизировать поставки. Там подчеркивают, что прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления нормальных поставок в магазины.

Напомним, в ночь на 5 августа Россия нанесла один из самых масштабных за время полномасштабной войны ударов по гражданской и логистической инфраструктуре Украины.

В селе Пуховка Киевской области в результате удара погибли три человека – 3-летний мальчик, его бабушка и дедушка. Что еще четверо человек были госпитализированы, среди них – родители погибшего ребенка, его 15-летний брат и сосед, который пришел помочь семье и пострадал во время повторного удара.

У пострадавших диагностированы термические ожоги и осколочные ранения. Среди госпитализированных – родители погибшего мальчика, его 15-летний брат, а также сосед семьи.