Россияне забрали бизнес у австрийского гиганта: какую продукцию тот производил

Россияне продолжают отвечать на санкции откровенным рэкетом. На этот раз досталось крупной австрийской компании.

Очередной акт рэкета

Путин продолжает конфисковывать активы иностранного бизнеса. Поскольку создавать качественную продукцию россияне не умеют, приходится "отжимать" активы иностранных компаний.

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На этот раз в "госуправление" перешли активы Silgan Holdings, США. Это производитель металлической упаковки для пищевых продуктов мирового масштаба. Штаб-квартира компании расположена в США, часть активов – на рынке Европы.

Что стало "основанием" для "национализации"

Как показывают финансовые отчеты, с 2023 года российские мощности компании практически не работали. Для Кремля это сигнал, что компания не поддерживает войн против Украины и не собирается работать с оккупантами.

Ранее россияне "национализировали" активы компаний Carlsberg, Fortum и Uniper, несмотря даже на то, что они известны на весь мир.