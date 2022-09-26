Чтобы не способствовать мобилизации: Кулеба в очередной раз призвал международные компании немедленно покинуть россию

Диктатор путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию населения. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал международные компании, которые до сих пор продолжают работать в россии, немедленно выйти из страны-агрессорки.

По словам украинского дипломата, перед иностранным бизнесом в россии сегодня предстал однозначный выбор. Об этом Кулеба написал на собственной официальной странице в твитере.

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Выйти или стать соучастником войны

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что объявление мобилизации в россии напрямую касается международных компаний, которые продолжают работать на рынке страны-агрессора. Если раньше они платили налоги в российский бюджет и косвенно спонсировали войну финансово, то теперь будут спонсировать ее и человеческим ресурсом.

Путинская мобилизация также напрямую затрагивает международный бизнес, который продолжает работать в россии. Теперь они законодательно обязаны содействовать властям в мобилизации своих сотрудников. Перед ними предстал выбор: либо стать соучастниками варварской войны путина, либо немедленно выйти из россии,

– написал глава МИД Украины.

Напомним, что согласно указу путина от 21 сентября, кремль планирует мобилизовать до 300 тысяч человек. При этом в своей речи диктатор указал, что будут призывать якобы исключительно военный резерв. Однако в сети уже появилось немало видео и постов, свидетельствующих о мобилизации людей без военного опыта, многодетных мужчин и так далее.

Кроме того, по данным СМИ, в указе путина есть таинственный пункт, в котором говорится о мобилизации не 300 тысяч, а якобы более 1,2 миллиона россиян. В то же время госдума россии внесла поправки в уголовный кодекс о преступлениях во время мобилизации и военного положения.