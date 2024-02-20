Путин забрал завод у крупнейшего производителя станков в мире – компания среди "спонсоров войны"

Россияне продолжают "национализацию" имущества западных предприятий. Не спасает даже то, что бизнес продолжал работать на рынке агрессора несмотря на войну.

Новая конфискация западного бизнеса

Российский диктатор Владимир Путин издал указ, согласно которому передает Ульяновский станкостроительный завод в государственное управление. Это предприятие принадлежало концерну DMG Mori – крупнейшего производителя станков в мире.

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Управление заводом теперь будет осуществлять Госимущество. В его управление поступили все 100% доли Seiki Gildemeister Beteiligungen, "дочки" DMG Mori.

: DMG Mori AG – это холдинг по производству станков, который принадлежит японской DMG Mori Seiki. Производство ориентировано на аэрокосмическую промышленность, автомобилестроение, добычу полезных ископаемых и металлургию, медицину.

DMG Mori в сентябре 2023 года попал в список "спонсоров войны" от НАПК. В то же время в список пополнил еще один немецкий производитель станков – Spinner.

Без станков DMG Mori россияне не могли бы изготавливать оружие для войны против Украины. Несмотря на то, что в феврале 2022 года компания заявляла о том, что больше не работает в России, на самом деле продолжала поставлять свою продукцию на рынок оккупантов.