Путин хочет вернуть западный бизнес в Россию, но с условиями и угрозами

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что некоторые компании, которые ушли из России, "собираются вернуться". Поэтому, поручил правительству подготовить правила для возвращения западных компаний на российский рынок, обеспечив "гарантии добросовестного выполнения обязательств" с их стороны.

Возвращение иностранных компаний в Россию

Об этом Путин заявил, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве сегодня, 18 марта, сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал. При этом Путин взялся угрожать западным компаниям.

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Мол, он не исключает возможных осложнений для предпринимателей и отмечает, что на территории России не действуют западные правовые механизмы.

Путин подчеркнул, что бизнес, который вернется в Россию, не сможет рассчитывать на ту же свободу, что была до этого, и на защиту своих прав по западным стандартам.

Как я уже неоднократно говорил, как было раньше, уже не будет. Не стоит ожидать полной свободы торговли, платежей и перетоков капитала. Как не следует надеяться и на западные механизмы защиты прав инвесторов и предпринимателей,

– отметил он.

Так или иначе, подобные заявления свидетельствуют, что, Россия стремится привлечь иностранные инвестиции и восстановить экономические связи с западом. В то же время страна не готова отказаться от своих жестких политических и экономических ограничений, которые могут быть существенным барьером для возвращения западного бизнеса.

Путин не верит, что санкции снимут

Также Путин возмущался и санкциям. Мол, санкции – это "не временные меры, а механизм давления на Россию". Диктатор считает, что санкции – это не ответ на вооруженную агрессию России против Украины, а попытки конкурентов сдержать развитие России.

По словам диктатора, против российских юридических и физических лиц введено 28595 санкций – "это больше, чем против всех остальных вместе взятых". Поэтому, в этом контексте Путин отметил, что "даже если санкции против России ослабят, найдется другой способ вставить палки в колеса".