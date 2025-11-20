Критически важным предприятиям разрешили иметь свои группы ПВО

Предприятия критической инфраструктуры могут присоединиться к государственной системе ПВО. Это позволит лучше защитить энергетику, связь, транспорт.

Как ПВО сможет защитить бизнес?

Экспертиментальный проект позволит привлекать предприятия к формированию групп ПВО под руководством военного командования, сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля.

К проекту прежде всего могут присоединиться операторы критической инфраструктуры – предприятия, обеспечивающие работу энергетики, связи, транспорта, водоснабжения и другие стратегические сферы.

Также участие в проекте открыто для бизнеса, который имеет необходимые ресурсы и соблюдает требования безопасности. Защита предприятий будет происходить следующим образом:

группы ПВО будут действовать исключительно по командам военного командования в рамках единой системы управления Воздушных Сил;

руководители групп будут работать в цифровой системе управления ПВО;

предприятия смогут закупать или получать средства ПВО;

в состав групп ПВО будут входить проверенные работники предприятий, в частности те, которые прошли проверку СБУ.

По чему больше всего бьет Россия?

Массированный обстрел 19 ноября снова продемонстрировал, что Россия меняет тактику ударов по энергосистеме Украины: вместо масштабных атак по всей стране враг все чаще бьет локально, сосредотачиваясь на отдельных регионах, пишет 24 Канал.

Прежде всего были повреждены объекты оператора системы распределения. Также вероятно, что атаковались еще и объекты генерации.

Нынешняя цель России – разделить украинскую энергосистему на отдельные "островки". Дело в том, что в таком случае труднее контролировать ситуацию в системе.

Также в течение последних недель Россия начала атаковать железнодорожную инфраструктуру Украины. Враг пытается усовершенствовать собственные беспилотники, чтобы они могли на ходу бить по поездам. Все это делается для того, чтобы усложнить украинскую логистику.

