От 50 тысяч и больше: какая работа из дома в Украине высокооплачиваемая

За дистанционную работу в Украине готовы платить от 50 тысяч гривен. В то же время для этого нужно свободно владеть английским, иметь опыт преподавания, а также иметь навыки по маркетингу.

Высокооплачиваемая работа в Украине

Оператор чата от Digital-агентство – необходимо знание английского языка на уровне не ниже B1 для работы в ночную смену.

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Обратите внимание! Зарплата в диапазоне от 20 до 70 тысяч гривен,а основные обязанности – "взаимодействие с потенциальными клиентами в чате по скриптам компании" и создание базы данных потенциальных клиентов.

Преподаватель в школе английского языка – зарплата в пределах от 25 до 50 тысяч гривен. Нужно обладать знанием языка на уровне C1+ и опыт преподавания.

– зарплата в пределах от 25 до 50 тысяч гривен. Нужно обладать знанием языка на уровне C1+ и опыт преподавания. Менеджер по продажам рекламы – заработная плата составляет от 20 до 50 тысяч гривен. В основные задачи входят: определение мотивации и потребностей клиента, впоследствии – эффективные рекламные решения для их удовлетворения.

– заработная плата составляет от 20 до 50 тысяч гривен. В основные задачи входят: определение мотивации и потребностей клиента, впоследствии – эффективные рекламные решения для их удовлетворения. Менеджер по продажам зерновых и масличных культур с заработной платой от 20 до 60 тысяч гривен. В компании предлагают официальное трудоустройство, оплачиваемые отпуска и больничные.

Обратите внимание! Минимальная заработная плата в Украине в 2024 году составляет 8 тысяч гривен, а средняя, по данным ПФУ, – 18 806 гривен по состоянию на июнь этого года.