Почти 40% украинцев готовы сменить работу: что заставляет искать новые вакансии

Украинцы все чаще присматриваются к новым вакансиям. В 2026 году число тех, кто планирует в ближайшее время сменить работу, выросло более чем вдвое.

Как выросло число желающих сменить работу

Найти новую работу в этом году собираются 38% украинцев, как показывают данные опроса, проведенного платформой OLX Робота.

В то же время 33% респондентов пока не имеют таких намерений, а 29% пока не определились со своими планами.

Исследование показывает, что готовность украинцев сменить работу значительно выросла по сравнению с 2025 годом.

В прошлом году лишь 15% опрошенных были готовы к такому шагу.

Тогда как 60% не планировали рассматривать новые вакансии.

Почему хотят сменить работу

Главным стимулом для смены работы для украинцев остается заработная плата. Но если в 2025 году 64% ответили, что стремятся найти место с более привлекательной оплатой труда, то сейчас – уже 84%.

Однако, помимо конкурентоспособной зарплаты, работники в Украине также обращают внимание на другие аспекты:

лучшие условия труда – 45%;

новые возможности для карьерного роста – 42%;

удаленная работа или более гибкий график – 42%;

работа в стабильной компании – 32%;

мотивация в виде бонусов и возможностей для обучения – 29%;

интересные проекты и задачи на новом месте – 29%;

бронирование рабочих мест – 23%.

Кстати, бронирование стало гораздо более весомым стимулом. В прошлом году оно было поводом сменить работу для 16%.

Какую работу чаще всего ищут украинцы

По результатам опроса, в 2026 году украинцы все чаще обращают внимание на вакансии в сферах, где требуется физический труд. Более половины респондентов рассматривают работу кассиров, поваров, водителей, строителей, производственных работников и представителей других рабочих профессий.

В то же время 30% опрошенных ищут вакансии офисных администраторов, менеджеров магазинов и других подобных специалистов.

Что обращают внимание при выборе работы

Важнейшим критерием при выборе нового места работы остается заработная плата – ее назвали 90% опрошенных.

Также среди главных ориентиров:

близость работы к дому – 67%;

гибкий график – 61%;

официальное трудоустройство – 28%;

возможность работать удаленно – 16%;

бронирование и репутация работодателя – по 8%;

предоставление жилья компанией – 7%.

Самым популярным вариантом трудоустройства остается официальная работа – ее выбрали 57% участников опроса.

Вместе с тем в Украине растет дефицит кадров на рынке труда. В этом году уже 78% компаний заявили о нехватке работников. Чтобы удержать персонал и привлечь новых сотрудников, бизнес готов повышать уровень оплаты труда. О повышении зарплат сообщили 72% компаний.