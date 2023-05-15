Триллионы гривен: сколько денег сгенерировали 1000 крупнейших компаний Украины
Источник:Youcontrol
Украинский бизнес даже в условиях войны находит способ зарабатывать и развиваться. Сколько денег сгенерировали крупнейшие компании Украины – читайте в материале.
Война нанесла украинской экономике тяжелый ущерб. Впрочем, даже в тяжелых условиях украинский бизнес продолжает титаническую работу и держать экономику Украины на плаву.
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Сколько денег сгенерировал бизнес в 2022 году
Как показало исследование Youcontrol, по итогам 2022 года украинскому бизнесу удалось сгенерировать 6 триллионов гривен. Речь идет о 1000 крупнейших компаниях, результаты меньших бизнесов не учитывались.
Сообщается, что большинство этих бизнесов относятся к топливно-энергетическому и аграрно-промышленным комплексам. В частности, доходы нефтегазовой промышленности и электроэнергетики превысили триллион гривен. Далее по размеру заработка расположились розничная торговля, сельское хозяйство, пищевая индустрия и металлургия.
Лидерами генерации доходов на одно предприятие остаются коксохим, табак, угольная и металлургическая промышленность. Вместе с тем, основой крупного бизнеса являются предприятия, которым нужны природные ресурсы.
Информационные технологии увеличивают свою долю, но главными экспортерами остаются пищевопромы и агрокомплексы. Война нанесла этим сферам большие убытки, но даже при этом они остаются главными.