Рынок земли "взлетает" несмотря на войну: цены на землю растут, количество сделок – тоже

В Украине заработали земельные реестры, и украинцы начали активно заключать сделки купли-продажи земли. Несмотря на войну, эта экономическая активность начала набирать обороты.

Из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов рынок земли в Украине практически остановился. Земельные реестры были закрыты, так что все сделки по купле-продаже были поставлены на паузу.

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Рост рынка земли

В январе-апреле этого года цена земли сельхозназначения выросла в среднем на 20%. По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Дениса Башлыка, за это время украинцы уже успели заключить 13 тысяч соглашений.

В целом статистика тоже радует: несмотря на то, что во многих регионах земельные реестры не работали более полугода, общее количество сделок в прошлом году составило 53 тысячи. Для сравнения: в 2021 году украинцы заключили 66 тысяч сделок купли-продажи земельных участков. Война повлияла на рынок земли, но не столь катастрофически, как ожидалось.

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Что касается цен на землю, то в тех регионах, которые отдалены от боевых действий, она существенно выросла. Хотя также не нужно забывать об инфляции, являющейся важным фактором формирования цен.

По регионам стоимость гектара земли составляет:

Львовская область – 162 тысячи гривен;

Киевская область – 148 тысяч гривен;

Черниговская область – 23 тысячи гривен.

Сообщается, что со старта рынка земли цены кое-где выросли более чем в три раза. Также ранее звучала информация, что средняя цена на гектар земли в Украине – 52 тысячи гривен.