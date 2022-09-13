Открылись в Чугуеве и Балаклее: "Новая почта" возобновляет отделения на деоккупированной Харьковщине

"Новая почта" выделила 50 миллионов гривен для возобновления работы своих отделений в деоккупированных населенных пунктах Харьковщины. 12 сентября представительства компании уже заработали в освобожденных Чугуеве и Балаклее.

Ожидается, что к концу сентября "Новая почта" откроет всего 50 точек сервиса. Об этом рассказала директор по управлению репутацией группы компаний "НП" Елена Плахова.

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Планы "Новой почты" на деоккупированной Харьковщине

После 24 февраля в оккупации в Харьковской области находилось 170 отделений "Новой почты" в 149 населенных пунктах. По словам Плаховой, большинство из них сейчас сильно повреждены или находятся в полуразрушенном состоянии. Поэтому компания уже выделила на их восстановление 50 миллионов гривен.

"Новая почта" готовит перезапуск работы 14 отделений уже на этой неделе, а на следующей должны заработать еще 15 представительств на деоккупированных территориях Харьковщины.

К концу месяца мы откроем еще 50 точек сервиса даже в небольших селах. До 1 октября возобновим работу 80% сети по всем деоккупированным населенным пунктам Харьковской области,

– поделилась планами представительница "Новой почты".

Напомним, что по состоянию на 13 сентября Вооруженные Силы Украины освободили из-под российской оккупации почти всю территорию Харьковской области. Сейчас там продолжаются зачистки, начался процесс социальных выплат и поставок гуманитарных грузов населению.