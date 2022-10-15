Сотрудники американской Schlumberger в России начали получать повестки на работе

Российские сотрудники американской нефтесервисной компании Schlumberger начали получать повестки. Сама же компания не позволяет им переходить на дистанционный формат работы, с которым они могли бы уехать из России и избежать мобилизации.

Как пишет издание Reuters, сотрудничество компании с властями страны-агрессора касательно вручения повесток и отказ позволить российским сотрудникам работать из-за границы повлекли за собой негативную реакцию. Правозащитные организации расценивают такие действия Schlumberger как молчаливую поддержку войны в Украине.

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Schlumberger потакает мобилизации в России

По данным правозащитной группы Business & Human Rights Resource Centre, отслеживающей деятельность компаний в сфере прав человека, российское законодательство требует от бизнеса помогать вручать повестки работникам и вести военный учет, если хотя бы один из сотрудников является военнообязанным.

В апреле исполнительный директор Schlumberger Оливье Ле Пеш заявил, что его нефтесервисная компания внимательно следит за развитием событий в Украине и "надеется на скорейшее прекращение боевых действий". К слову, Schlumberger приостановила новые инвестиции и развертывание технологий в России. Однако, в отличие от ряда других международных компаний энергетической отрасли, решила не покидать российский рынок.

Команда местного (российского – ред. 24 канал) руководства справляется с невероятно сложной и напряженной ситуацией. Руководители обязаны соблюдать местные законы и правила, особенно, если их невыполнение может создать дополнительный риск для наших локальных сотрудников,

– ответил представитель Schlumberger на обвинения в потакании российской мобилизации.

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По информации Reuters, в российском подразделении Schlumberger работает более 9 тысяч человек, что составляет около 10% рабочей силы компании по всему миру. Согласно внутреннему документу, пересмотренному агентством, десятки российских работников компании уже покинули страну-агрессора.

Тем временем в Schlumberger заявили, что их российская команда постоянно работает с клиентами и правительством, чтобы оценить все возможности увольнения своих сотрудников в рамках действующей правовой базы.

Напомним, что на фоне объявления Путиным мобилизации в России, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международные компании немедленно выйти из российского рынка. Чиновник подчеркивал, что перед иностранным бизнесом предстал выбор: стать соучастником варварской войны и помогать мобилизации или немедленно уйти из России.