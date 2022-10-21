"Семейное налогообложение": нардепы предлагают разрешить вести отдельный бизнес без регистрации ФЛП

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона, позволяющий вести отдельные категории предпринимательской деятельности в Украине без регистрации ФЛП или юрлица. При этом документ еще и предусматривает определенные льготы.

Речь идет о законопроекте "О свободе предпринимательской (экономической) деятельности домохозяйств", зарегистрированном нардепами от "Слуги народа". По состоянию на 21 октября, документ направлен на рассмотрение Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, передает Бизнес 24.

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Что предполагает законопроект

Документ предлагает разрешить вести отдельный бизнес без регистрации ФЛП или юридического лица, а также закрепить в законодательстве статус субъектности за домохозяйствами. Если закон примут, члены семей смогут отчитываться и платить налоги не каждый сам за себя, а сразу за всю семью. При этом предусмотрены налоговые и экономические льготы.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что документ предлагает осуществлять предпринимательскую деятельность домохозяйствам без регистрации при следующих условиях:

предоставление годовой налоговой декларации домохозяйством;

ведение такой предпринимательской (экономической) деятельности исключительно членами определенного домохозяйства;

годовой доход от деятельности не превышает 8 миллионов гривен.

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Какие виды предпринимательской деятельности указаны в документе

К видам предпринимательской деятельности, ведение которой могут разрешить без регистрации, предлагают отнести:

парикмахерские и косметологические услуги;

юридические консультации;

услуги домашнего обслуживания;

уход за больными и немощными людьми;

предоставление индивидуальных уроков (репетиторство);

индивидуальное воспитание детей (гувернерство);

услуги, связанные с очисткой и уборкой помещений по индивидуальному заказу;

ремонт ряда изделий, устройств и предметов личного использования, в частности, бытовой и офисной техники;

техническое обслуживание и ремонт музыкальных инструментов;

услуги по стирке и глажке текстильных изделий;

розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами из лотков на рынках;

услуги по автомобильной перевозке пассажиров;

перевозки грузов;

деятельность в сфере ресторанного хозяйства;

услуги эстетической косметологии, кроме подлежащих лицензированию.

К слову, чтобы это стало возможным, документом хотят закрепить статус субъектности для домохозяйств. При этом, согласно проекту закона, введение так называемого "семейного налогообложения" не будет означать установление специального налогового режима, а предусматривает введение механизма в уже действующую систему налогообложения доходов физических лиц.

В то же время, законопроект определяет принципы формирования доходной и расходной части домохозяйств. Так, расходная включает не только расходы на ведение предпринимательской деятельности, но и расходы на содержание каждого члена домохозяйства в размере 60% от средней зарплаты за прошлый год.