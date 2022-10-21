Йдеться про законопроєкт "Про свободу підприємницької (економічної) діяльності домогосподарств", зареєстрований нардепами від "Слуги народу". Станом на 21 жовтня, документ направлено на розгляд Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, передає Бізнес 24.

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Що передбачає законопроєкт

Документ пропонує дозволити вести окремий бізнес без реєстрації ФОП або юридичної особи, а також закріпити у законодавстві статус суб'єктності за домогосподарством. Якщо закон приймуть, члени сімей зможуть звітувати і платити податки не кожен сам за себе, а одразу за всю сім'ю. При цьому, передбачено податкові та економічні пільги.

У пояснювальній записці до проєкту закону мовиться, що документ пропонує здійснювати підприємницьку діяльність домогосподарствам без реєстрації за таких умов:

надання річної податкової декларації домогосподарством;

ведення такої підприємницької (економічної) діяльності винятково членами визначеного домогосподарства;

річний дохід від діяльності не перевищує 8 мільйонів гривень.

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Які види підприємницької діяльності вказані у документі

До видів підприємницької діяльності, ведення якої можуть дозволити без жодної реєстрації, пропонують віднести:

перукарські та косметологічні послуги;

юридичні консультації;

послуги домашнього обслуговування;

догляд за хворими та немічними людьми;

надання індивідуальних уроків (репетиторство);

індивідуальне виховання дітей (гувернерство);

послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням;

ремонт низки виробів, пристроїв та предметів особистого використання, зокрема побутової та офісної техніки;

технічне обслуговування і ремонт музичних інструментів;

послуги з прання та прасування текстильних виробів;

роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами з лотків на ринках;

послуги з автомобільного перевезення пасажирів;

перевезення вантажів;

діяльність у сфері ресторанного господарства;

послуги естетичної косметології, окрім тих, що підлягають ліцензуванню.

До слова, щоб це стало можливим, документом хочуть закріпити статус суб'єктності для домогосподарств. При цьому, відповідно до проєкту закону, введення так званого "сімейного оподаткування" не означатиме встановлення спеціального податкового режиму, а передбачає введення механізму у вже діючу систему оподаткування доходів фізичних осіб.

Водночас, законопроєкт визначає принципи формування дохідної та витратної частини домогосподарств. Так, витратна включає не лише розходи на ведення підприємницької діяльності, а й витрати на утримання кожного члена домогосподарства у розмірі 60% від середньої зарплати за минулий рік.