Raiffeisen Bank International купит треть акций Strabag, чтобы снизить стоимость выхода из России

Один из самых открытых в Россию европейских банков, Raiffeisen Bank International, планирует приобрести почти 28% акций австрийской строительной группы Strabag путем соглашения с санкционированным российским бизнесменом Олегом Дерипаской.

Зачем RBI это соглашение

Этим соглашением RBI пытается найти возможность выйти из своего бизнеса в России, а Strabag ищет пути уменьшить долю Дерипаски. Успешное завершение сделки может способствовать достижению этих целей.

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После того как тысячи западных компаний начали покидать Россию после начала военной операции в Украине в феврале 2022 года, Россия усложнила требования для выхода бизнеса из страны. Отслеживание этих требований и механизмов становится все более сложным процессом для компаний.

Соглашение между RBI и Strabag должно получить утверждение российских властей, а обе компании будут изучены относительно возможного нарушения санкций.

Что предполагает сделка

Согласно соглашению, австрийский банк планирует приобрести 28,5 миллиона акций Strabag через свою "дочернюю" компанию в России за 1,510 миллиарда евро (т.е. 1,66 миллиарда долларов США). Это приведет к уменьшению капитала русского подразделения Raiffeisen.

Долю Strabag продает российская компания Rasperia Trading Limited, принадлежащая Дерипаске.

Это соглашение поможет RBI дальнейшему уменьшить свое сотрудничество с Россией,

– объяснил представитель RBI.

Strabag поддерживает идею отделения от Дерипаски, но требует детального анализа санкций для этого соглашения. Представитель Дерипаски, санкционированный за его связи с Кремлем, ситуацию не комментирует.

Российский центральный банк и Министерство финансов, которое руководит комиссией правительства по продаже иностранных активов, также избегают комментариев.

! Акции RBI выросли на 8,3% в Вене в среду, а Strabag вырос на 7,3%. RBI рассматривал возможность выхода из бизнеса в России или его продаж, но предупредил, что это может занять некоторое время и быть очень сложным.

RBI заявил, что продолжит работать над продажей или если это не удастся, то над отделением от российской структуры. В то же время Европейский центральный банк продолжает давить на банки региона, чтобы они снизили свои связи с Россией.