Банк Raiffeisen выходит из Беларуси: в чем причина
Источник:Raiffeisen Bank International
Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International выходит из Беларуси. Компания заключила соглашение с инвестором из Объединенных Арабских Эмиратов о продаже и выходе из состава собственников белорусского Приорбанка.
Почему Raiffeisen Bank выходит из Беларуси
Raiffeisen Bank International сообщает, что продает 87,74% акций белорусского Приорбанка и его дочерних компаний компании Soven 1 Holding Limited.
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Завершение этой сделки позволит RBI успешно покинуть белорусский рынок и упростить свою операционную деятельность в соответствии со стратегией снижения рисков в Восточной Европе,
– отметили в банке.
Завершение сделки, которое еще должно быть одобрено регулирующими органами, ожидается в четвертом квартале 2024 года.
Закрытие сделки, которую еще должны одобрить регулирующие органы, ожидается в четвертом квартале 2024 года.
К чему приведет выход из Беларуси
RBI прогнозирует, что продажа может привести к потерям около 300 миллионов евро из-за разницы между балансовой стоимостью и ценой продажи Приорбанка.
Обратите внимание! На момент завершения сделки ожидается негативное влияние на консолидированную прибыль группы в размере 500 миллионов евро.
Однако, как отмечается в сообщении, это не повлияет на нормативный капитал и коэффициенты достаточности капитала группы RBI.
Кстати! Приорбанк работает на рынке Беларуси с 1989 года, а с 2003 года является частью группы RBI. Это один из крупнейших банков страны по объему активов.