Raiffeisen Bank до сих пор спонсор войны: почему в Украине против изъятия банка из списка

В Украине не соглашаются изъять австрийский Raiffeisen Bank из списка спонсоров войны. Все из-за того, что банк пока не намерен покидать территорию страны-агрессора.

Raiffeisen Bank остается в черном списке

В Украине заявили, что Raiffeisen Bank International не будут исключать из черного списка спонсоров войны.

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Raiffeisen Bank – это крупнейший западный банк, который до сих пор работает на территории России и имеет около 2 600 корпоративных клиентов, 4 миллиона владельцев местных счетов и 10 000 сотрудников. В Украине банк также присутствует и занимает 3 место по объему вкладов населения и по количеству отделений.

В агентстве Reuters ознакомились с письмом, направленном в адрес Raiffeisen. В нем украинские чиновники поставили под сомнение усилия банка по покиданию рынка России.

Ряд белых пятен все еще остается. График продажи отсутствует... остается непонятным, когда сценарий выделения может начать действовать,

– отмечают в письме украинские чиновники.

Именно это, заявили они, помешало исключению банка из списка спонсоров войны.

Статус спонсора войны был приостановлен

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Напоминаем, что в декабре 2023 года австрийские политики добились изъятия банка из черного списка, а именно тем, что отказались поддерживать новые санкции Евросоюза против России. Однако на сегодня банк до сих пор фигурирует рядом с 49 компаниями, признанными "международными спонсорами войны", которые формирует Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины.

В направленном письме банка говорится о том, что Украина может удалить банк из списка, но если получит положительные новости о решении о выходе бизнеса из России.

В то же время Raiffeisen еще в прошлом году намеревался выйти из России, но этого так и не произошло. А вероятный срок выхода назвать до сих пор не могут. Кроме того, украинские официальные лица выразили в письме свое беспокойство, которое касалось программы банка, где речь шла об облегчении кредитования российских солдат.

Стоит заметить, что Австрия поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России.

В то же время источники агентства сообщают, что правительство страны пока не хочет разрывать полностью многолетние связи с агрессором.

Кроме того, австрийские чиновники считают, что Raiffeisen был выделен в список спонсоров войны несправедливо.

Raiffeisen остается единственной австрийской компанией, которая входит в список спонсоров войны. Зато некоторые компании уже исключены, например венгерский OTP Bank.