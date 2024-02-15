Raiffeisen Bank до сих пор спонсор войны: почему в Украине против изъятия банка из списка
Источник:Reuters
В Украине не соглашаются изъять австрийский Raiffeisen Bank из списка спонсоров войны. Все из-за того, что банк пока не намерен покидать территорию страны-агрессора.
Raiffeisen Bank остается в черном списке
В Украине заявили, что Raiffeisen Bank International не будут исключать из черного списка спонсоров войны.
Читайте также Компании, которые в перечне "спонсоров войны", не смогут поставлять продукты ВСУИнтересно! Raiffeisen Bank – это крупнейший западный банк, который до сих пор работает на территории России и имеет около 2 600 корпоративных клиентов, 4 миллиона владельцев местных счетов и 10 000 сотрудников. В Украине банк также присутствует и занимает 3 место по объему вкладов населения и по количеству отделений.
В агентстве Reuters ознакомились с письмом, направленном в адрес Raiffeisen. В нем украинские чиновники поставили под сомнение усилия банка по покиданию рынка России.
Ряд белых пятен все еще остается. График продажи отсутствует... остается непонятным, когда сценарий выделения может начать действовать,
– отмечают в письме украинские чиновники.
Именно это, заявили они, помешало исключению банка из списка спонсоров войны.Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.
Статус спонсора войны был приостановлен
Напоминаем, что в декабре 2023 года австрийские политики добились изъятия банка из черного списка, а именно тем, что отказались поддерживать новые санкции Евросоюза против России. Однако на сегодня банк до сих пор фигурирует рядом с 49 компаниями, признанными "международными спонсорами войны", которые формирует Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины.В направленном письме банка говорится о том, что Украина может удалить банк из списка, но если получит положительные новости о решении о выходе бизнеса из России.
В то же время Raiffeisen еще в прошлом году намеревался выйти из России, но этого так и не произошло. А вероятный срок выхода назвать до сих пор не могут. Кроме того, украинские официальные лица выразили в письме свое беспокойство, которое касалось программы банка, где речь шла об облегчении кредитования российских солдат.
- Стоит заметить, что Австрия поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России.
- В то же время источники агентства сообщают, что правительство страны пока не хочет разрывать полностью многолетние связи с агрессором.
- Кроме того, австрийские чиновники считают, что Raiffeisen был выделен в список спонсоров войны несправедливо.