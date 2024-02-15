Raiffeisen Bank залишається у чорному списку

В Україні заявили, що Raiffeisen Bank International не виключатимуть із чорного списку спонсорів війни.

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Цікаво! Raiffeisen Bank – це найбільший західний банк, який досі працює на території Росії та має близько 2 600 корпоративних клієнтів, 4 мільйони власників місцевих рахунків та 10 000 співробітників. В Україні банк також присутній і займає 3 місце за обсягом вкладів населення та за кількістю відділень.

В агентстві Reuters ознайомилися з листом, надісланому на адресу Raiffeisen. У ньому українські чиновники поставили під сумнів зусилля банку щодо покидання ринку Росії.

Ряд білих плям все ще залишається. Графік продажу відсутній... залишається незрозумілим, коли сценарій виділення може почати діяти,

– зазначають у листі українські чиновники.

Саме це, заявили вони, завадило виключенню банку зі списку спонсорів війни.

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Статусу спонсора війни був призупинений

Нагадуємо, що у грудні 2023 року австрійські політики домоглися вилучення банку з чорного списку, а саме тим, що відмовилися підтримувати нові санкції Євросоюзу проти Росії. Однак на сьогодні банк досі фігурує поряд із 49 компаніями, визнаними "міжнародними спонсорами війни", які формує Національне агентство із запобігання корупції України.

У надісланому листі банку йдеться про те, що Україна може видалити банк зі списку, але якщо отримає позитивні новини щодо рішення про вихід бізнесу з Росії.

Водночас Raiffeisen ще минулого року мав намір вийти з Росії, але цього так і не відбулося. А ймовірний термін виходу назвати ще досі не можуть. Крім того, українські офіційні особи висловили у листі своє занепокоєння, яке стосувалося програми банку, де йшлося про полегшення кредитування російських солдатів.

Варто зауважити, що Австрія підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Водночас джерела агентства повідомляють, що уряд країни поки не хоче розривати повністю багаторічні зв'язки з агресоркою.

Крім того, австрійські урядовці вважають, що Raiffeisen був виділений до списку спонсорів війни несправедливо.

Важливо! Raiffeisen залишається єдиною австрійською компанією, яка входить у список спонсорів війни. Натомість деякі компанії вже виключено, як-от угорський OTP Bank.