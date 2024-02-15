Raiffeisen Bank остается в черном списке
В Украине заявили, что Raiffeisen Bank International не будут исключать из черного списка спонсоров войны.
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В агентстве Reuters ознакомились с письмом, направленном в адрес Raiffeisen. В нем украинские чиновники поставили под сомнение усилия банка по покиданию рынка России.
Ряд белых пятен все еще остается. График продажи отсутствует... остается непонятным, когда сценарий выделения может начать действовать,
– отмечают в письме украинские чиновники.
Именно это, заявили они, помешало исключению банка из списка спонсоров войны.
Статус спонсора войны был приостановлен
Напоминаем, что в декабре 2023 года австрийские политики добились изъятия банка из черного списка, а именно тем, что отказались поддерживать новые санкции Евросоюза против России. Однако на сегодня банк до сих пор фигурирует рядом с 49 компаниями, признанными "международными спонсорами войны", которые формирует Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины.
В то же время Raiffeisen еще в прошлом году намеревался выйти из России, но этого так и не произошло. А вероятный срок выхода назвать до сих пор не могут. Кроме того, украинские официальные лица выразили в письме свое беспокойство, которое касалось программы банка, где речь шла об облегчении кредитования российских солдат.
- Стоит заметить, что Австрия поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России.
- В то же время источники агентства сообщают, что правительство страны пока не хочет разрывать полностью многолетние связи с агрессором.
- Кроме того, австрийские чиновники считают, что Raiffeisen был выделен в список спонсоров войны несправедливо.