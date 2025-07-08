Год от ракетного удара по "Охматдету": разведка раскрыла, из чего сделана ракета Х-101

Ровно год назад, 8 июля 2024 года, российские войска нанесли ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Ракета типа Х-101, которой россияне атаковали медучреждение, содержала компоненты и узлы производства ряда иностранных компаний.

Ракета содержала компоненты со всего мира

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, публикуя обновленную информацию в разделе "Компоненты в оружии" на портале War&Sanctions, информирует 24 Канал.

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В частности, разведка обнародовала перечень основных элементов ракеты, от турбореактивного двигателя и систем наведения до электроники, подшипников и деталей корпуса. В целом речь идет о более чем 70 компаниях-производителях, которые принимали участие в создании ракеты или ее составляющих.

Среди стран, откуда происходят эти компоненты: Китай, США, Нидерланды, Япония, Тайвань и Швейцария. При этом десятки компаний до сих пор не находятся под санкциями, а значит могут продолжать поставки оборудования, электроники и технологий, критических для производства российских ракет.

Удар по "Охматдету"

8 июля 2024 года российская ракета попала в один из корпусов Национальной детской больницы "Охматдет" в Шевченковском районе столицы. Было повреждено несколько зданий, выбиты окна, разрушено отделение токсикологии, онкологии, реанимацию и операционные залы.