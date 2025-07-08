Ракета містила компоненти з усього світу

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, оприлюднюючи оновлену інформацію у розділі "Компоненти у зброї" на порталі War&Sanctions, інформує 24 Канал.

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Зокрема, розвідка оприлюднила перелік основних елементів ракети, від турбореактивного двигуна і систем наведення до електроніки, підшипників і деталей корпусу. Загалом йдеться про понад 70 компаній-виробників, які брали участь у створенні ракети або її складових.

Серед країн, звідки походять ці компоненти: Китай, США, Нідерланди, Японія, Тайвань і Швейцарія. При цьому десятки компаній досі не перебувають під санкціями, а отже мають змогу продовжувати постачання обладнання, електроніки й технологій, критичних для виробництва російських ракет.

Удар по "Охматдиту"

8 липня 2024 року російська ракета влучила в один із корпусів Національної дитячої лікарні "Охматдит" у Шевченківському районі столиці. Було пошкоджено кілька будівель, вибиті вікна, зруйновано відділення токсикології, онкології, реанімацію та операційні зали.