Господдержка для бизнеса: Президент анонсировал новые гранты и трудовую реформу

Государственные программы поддержки бизнеса в Украине охватили уже более 70 тысяч предпринимателей и компаний. В то же время Президент Владимир Зеленский заявил о намерении государства расширить программы поддержки предпринимателей и ввести длительный мораторий на бизнес-проверки.

Новые программы поддержки бизнеса

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время форума "Власть и бизнес: от диалога к партнерству", который состоялся в Киеве, передает 24 Канал. По его словам, правительство уже готовит новые шаги в рамках программы поддержки.

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Речь идет об увеличении объемов грантового финансирования, расширение локализации в государственных закупках, а также реформу трудового законодательства.

Мы работаем с партнерами для поддержки всех форм устойчивости в Украине – от энергетики до обеспечения социальных выплат, а значит и возможности наших людей покупать украинские товары и услуги,

– отметил Зеленский.

Заметьте. Президент подчеркнул, что политика поддержки отечественного предпринимательства уже показала высокую эффективность. Среди инструментов – гранты, доступные кредиты, помощь с экспортом и программы стимулирования спроса на украинские продукты.

Проверки бизнеса

Отдельно Зеленский напомнил, что уже поручил подготовить решение о длительном моратории на проверки бизнеса – как еще один шаг к улучшению условий для предпринимателей.

"Мы осознаем – не давлением, а экономическим ростом должны наполнять бюджет. Нужен диалог и уважение, как государства к бизнесу, так и бизнеса к правилам", – добавил он.

Президент также отметил необходимость минимального и рационального регулирования, эффективного государственного лоббирования украинского бизнеса в мире и создания условий для раскрытия потенциала предпринимателей.