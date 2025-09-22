Правоохранители завершили досудебное расследование по делу о хищении более 15 миллионов гривен при закупках красок и линолеума для нужд АО "Укрзализныця".

Дело на финальной стадии?

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что материалы уголовного производства открыто стороне защиты для ознакомления, что является финальной стадией перед передачей дела в суд, передает 24 Канал.

Что установило следствие?

По данным НАБУ, в течение сентября 2022 – апреля 2023 года организованная группа лиц реализовала схему, которая позволила завладеть средствами Укрзализныци через тендерные манипуляции:

Организатор схемы – частное лицо, которое координировало действия участников.

Двое представителей поставщиков были ответственны за компании, которые "побеждали" в тендерах.

При этом бывший заместитель руководителя филиала "Центр обеспечения производства" Укрзализныци способствовал реализации схемы со стороны госкомпании.

Как работала преступная схема?

Согласно материалам дела, организатор обеспечивал победу в публичных закупках для заранее определенных компаний. Если к тендеру присоединялись "неподконтрольные" участники или их ценовые предложения были ниже – процедуру просто отменяли.

После победы "нужные" компании заключали договоры с Укрзализныцей на поставку красок и линолеума по завышенным ценам. Полученные средства, по данным следствия, участники распределили между собой.

"В результате таких действий государственная компания понесла убытки на более 15 миллионов гривен", – сообщили правоохранители.

Заметьте. В феврале – апреле 2023 года фигуранты дела пытались повторить схему – снова под видом поставки красок. Однако реализовать задуманное помешали детективы НАБУ, которые уже проводили следственные действия в рамках этого производства.

Квалификация дела?

Действия подозреваемых квалифицированы по:

части 5 статьи 191 Уголовного Кодекса Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой;

часть 3 статьи 15, часть 5 статьи 191 Уголовного Кодекса Украины – законченное покушение на то же преступление.

