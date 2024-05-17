Выход Приватбанка на немецкий рынок: сколько будет стоить такое расширение

Приватбанк планирует выйти на зарубежный рынок. Сейчас руководством учреждения рассматриваются перспективы развития в Германии и Польше.

Когда Приватбанк откроется за рубежом

Председатель правления Приватбанка Герхард Бёш сообщил, что окончательное решение о расширении банка будет принято до конца нынешнего года. В комментарии изданию "Лига" банкир Елена Домуз озвучила вероятную стоимость этого шага.

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Минимальное требование для открытия филиала уже присутствующего банка в Еврозоне – 5 миллионов евро. То есть от 10 миллионов евро будет вход. Это если филиал. А если банк, то это десятки миллионов евро,

– считает Домуз.

Стоит заметить, что немецкое законодательство довольно строгое в банковской сфере. Поэтому прежде чем открывать банк, нужно просчитать все риски и понимать тонкости работы местных финансовых учреждений, иначе можно наткнуться на гигантские штрафы.

Почему Приватбанк может "прогореть"

Банкир Андрей Громосяк считает, что значительной проблемой для Приватбанка может стать его будущая клиентская база. По его мнению, украинцев в Германии недостаточно для того, чтобы банк стабильно развивался.

Рынок Германии overbanked и если надеяться на 1+ миллион украинцев здесь, то этого мало для того, чтобы быть успешными. К тому же многие аспекты, таких как защита персональных данных и ак далее, требуют инвестиций в персонал и ИТ,

– отмечает Громосяк.

В то же время банкир не считает сценарий развития Приватбанка в Германии пессимистичным. Громосяк говорит, что немецкие финансовые учреждения не такие развитые, как украинский банк, и это его весомое преимущество на рынке.