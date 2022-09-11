Автоматическая регистрация ООО в Дии: ответы на часто задаваемые вопросы

В конце августа в приложении Дия появилась функция автоматической регистрации ООО. Вместе с нововведениями у украинцев возникло и множество вопросов. Как вот, чем отличается автоматическая регистрация от той, что была ранее, или, можно ли внести изменения в учредителей своего ООО. Минцифра дала ответ на самые распатроненные из них.

Самые распространенные вопросы регистрации ООО

Чем отличается автоматическая регистрация ООО от той, что была раньше на портале?

Как отмечает команда "Дии", автоматическая регистрация ООО производится без участия госрегистратора и длится около 10 минут. В то время как с регистратором срок ожидания составляет около одного рабочего дня.

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Где найти выписку о регистрации ООО на портале Дии?

Она будет доступна в течение 3 рабочих дней со дня регистрации ООО. После постановки вашего бизнеса на учет в налоговой и органах статистики выписку можно скачать в разделе Полученные документы на портале "Дии".

Могу ли я внести изменения в основателей моего ООО через портал Дия?

Сейчас на портале "Дии" можно только зарегистрировать ООО и перейти на деятельность на основе модельного устава для юридических лиц. Чтобы внести изменения в ООО, обратитесь в ЦНАП.

Регистрировал ООО в "Дии". Как найти заявление, модельный устав, структуру собственности, протокол участников собрания?

Документы о регистрации ООО хранятся в вашем личном кабинете на портале "Дии".

Нажмите кнопку "Услуги".

Далее перейдите в "Заказные услуги".

Выберите "Регистрация ООО на основе модельного устава".

Щелкните "Документы".

Стоит ознакомиться Буквально через две секунды: ООО теперь можно автоматически зарегистрировать в Действии

Как зарегистрировать ООО в Дии

Авторизоваться на портале "Дии"

Заполнить заявление о регистрации ООО и указать необходимые данные.

Подписать заявление электронной подписью.

Далее система автоматически сформирует и отправит ваше заявление на регистрацию ООО.

ООО будет зарегистрировано автоматически, если заявление отвечает всем условиям. Заметьте, в случае, если она не будет соответствовать хотя бы одному из условий – регистрация состоится при участии государственного регистратора онлайн в течение одного рабочего дня.

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