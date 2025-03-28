Рада улучшила регулирование дистанционной работы
- Верховная Рада Украины приняла законопроект, регулирующий дистанционную и надомную работу.
- Законопроект предусматривает командировки для дистанционных работников, гибкие условия для родителей и усиление социальной защиты.
Верховная Рада Украины 27 марта приняла во втором чтении и в целом законопроект №10164-1, упорядочивающий правовые аспекты дистанционной и надомной работы.
За документ проголосовали 295 народных депутатов. Как сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, принятый закон предусматривает ряд изменений, подробнее о них рассказывает 24 Канал.
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Какие изменения предусмотрены
- Командировки для дистанционных работников
Теперь надомные и дистанционные работники могут быть направлены в служебные командировки, если это предусмотрено их трудовым договором.
- Гибкие условия для родителей
Работники с детьми до 14 лет, которые учатся дистанционно, будут иметь возможность перейти на надомную или дистанционную работу по согласованию с работодателем.
- Усиление социальной защиты
Закон предусматривает улучшение условий для тех, кто работает дистанционно, в частности в вопросах трудовых прав и гарантий.
Важно. Эти изменения направлены на повышение эффективности работы и обеспечения лучшего баланса между профессиональной и семейной жизнью работников.