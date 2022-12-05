Количество рейдерских атак за время полномасштабной войны сократилось в пять раз: с чем это связано

Рейдерские атаки, когда в украинцев "отжимают" имущество или бизнес, на подконтрольных Украине территориях за время военного положения значительно поредели. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, количество соответствующих открытых уголовных производств сократилось более чем в 5 раз.

Так, в период января – октября текущего года было зарегистрировано всего 120 уголовных дел по рейдерству, когда за аналогичный период прошлого года их насчитывалось 614. Отмечается, что большинство таких производств было открыто летом и в начале осени 2022 года.

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Рейдерство в Украине во время полномасштабной войны

Согласно данным сервиса "Опендатабот", большинство дел относительно рейдерства, а именно 66, в этом году были зарегистрированы из-за подделки документов для осуществления государственной регистрации бизнеса и ФЛП, что подпадает под статью 205-1 Уголовного кодекса Украины.

Вместе с тем, вдвое меньше дел было зарегистрировано за противодействие хозяйственной деятельности (статья 206 УКУ) и только 19 производств касались противоправного завладения имуществом (статья 206-2 УКУ).

В то же время, в этом году втрое уменьшился процент таких дел, которые дошли до суда, – если в прошлом году это было 36% от общего количества, то за 10 месяцев текущего года – всего 12%, или в общей сложности 14 производств из 120.

При этом, 13 из 14 дошедших до суда дел касаются подделки документов для регистрации бизнеса и ФЛП. Тем временем, по статье о противоправном завладении имуществом ни одного дела в 2022 году до суда не дошло.

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С чем связано уменьшение количества уголовных дел о рейдерстве

К слову, как отмечает директор департамента Офиса противодействия рейдерству Виктория Дубовик, уменьшение количества дел о рейдерстве в 2022 году связано непосредственно с закрытием реестров и ограничением регистрационных действий на основании доверенности после 24 февраля.

Министерство юстиции в день начала полномасштабного вторжения (России – ред. 24 канал) полностью отключило доступ к Государственному реестру прав на недвижимое имущество и к Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Сейчас можно констатировать, что до момента постепенного восстановления доступа никаким киберпреступникам не удалось добраться до сведений, содержащихся в этих реестрах,

– отметила чиновник.

Директор ведомства также добавила, что на первом этапе вторжения соответствующие запреты и ограничения были достаточно жесткими и разрешали лишь небольшой перечень регистрационных действий. Сегодня же большинство таких действий разрешено, однако для некоторых из них установлены новые особенности работы, чтобы предотвратить незаконные регистрации.