Американская актриса Сидни Суини, звезда сериала Эйфория, оказалась в центре скандала из-за новой рекламной кампании джинсов American Eagle. Соцсети обвинили бренд и актрису в нацизме.

В чем суть рекламы?

Бренд использовал слоган "Great jeans / Great genes". В ролике актриса шутит: "Видите, что я сделала?", – намекая на игру слов между "джинсами" (jeans) и "генами" (genes). В другом видео она меняет надпись “гены” на “джинсы” на билборде. Подробнее о скандале рассказывает 24 Канал.

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В одном из роликов актриса вычеркивает слово "гены" на билборде, заменяя его на "джинсы", якобы высмеивая идею "генетической исключительности".

Как отреагировало общество?

Однако в интернете эту шутку оценили неоднозначно. Пользователи заметили намеки на расовую принадлежность, заметив белокурые волосы и голубые глаза актрисы, ведь провести параллели с пропагандой "арийской внешности" в таком контексте очень легко.

Критика набрала еще большую огласку после того, как издание New York Post сообщило, что Суини является зарегистрированной республиканкой с июня 2024 года (Флорида, округ Монро).

После этой новости Дональд Трамп положительно отозвался о рекламе, сказав:

"О, теперь я люблю ее рекламу. Если Сидни Суини – республиканка, то я считаю ее кампанию фантастической".

Заметьте. Мнения людей разделились: одни видят в рекламе неудачную шутку, другие – попытку политизировать обычную маркетинговую кампанию, добавляя к ней идеологический подтекст.