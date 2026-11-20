Почему рейтинги СМИ приводят разные цифры и как в них разобраться

За последний год в Украине было опубликовано несколько масштабных исследований, которые помогают понять, как люди потребляют медиаконтент. Такие данные важны для рекламодателей, маркетологов и медиапланировщиков, сообщает TAVR Media.

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Украинские рекламодатели все чаще сталкиваются с существенными расхождениями в отчетах о медиапотреблении от Publicis Groupe Ukraine, "Суспильне" и Gradus. Причина кроется в различиях методологий: социологические опросы измеряют привычки потребителей в целом, тогда как коммерческим компаниям необходима именно рекламодоступная аудитория.

Владимир Педорич Коммерческий директор TAVR Media Сегодня проблема рынка не в отсутствии данных. Наоборот – данных очень много. Но одна цифра без понимания методологии может привести к неправильному медиарешению. Для рекламодателя важно не найти показатель, который выглядит самым большим, а понять, что именно он измеряет и как его использовать в планировании.

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При анализе легко перепутать обычное пользование сервисом с реальным рекламным контактом. Например, значительная часть зрителей смотрит YouTube с подпиской Premium без рекламы, а слушатели онлайн-радио через смартфон часто считают это обычным стримингом музыки, что влияет на итоговые подсчеты охвата.

Что нужно понимать перед сравнением медиаисследований

Прежде чем сопоставлять показатели из разных источников, нужно выяснить, что именно измеряли исследователи. Ведь потребление медиа, аудитория конкретного канала, недельный охват, рекламно-доступная аудитория и охват рекламной кампании – это разные показатели. Они не являются взаимозаменяемыми, даже если на первый взгляд описывают схожее поведение:

Например, человек может пользоваться YouTube, но иметь подписку Premium, из-за которой он недоступен для части рекламных форматов. Другой пользователь может смотреть телевизионный контент через OTT-сервис, но не воспринимать это как традиционное телевидение.

А кто-то слушает радиостанцию через смартфон, однако в опросе называет такую активность просто прослушиванием музыки или онлайн-аудио.

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Поэтому сам факт использования определенного медиа еще не означает, что рекламодатель может охватить этого человека рекламным сообщением.

PACE Panel, Gradus и "МедиаТрек": что они исследуют

Различные исследовательские проекты работают с разными аудиториями и используют разные подходы к сбору данных:

Инфографика TAVR Media

Как измеряют аудиторию телевидения и радио

В Украине для телевизионных измерений Nielsen использует ТВ-панель из 1000 домохозяйств, отобранных статистическими методами. Перед формированием панели проводилось установочное исследование, охватившее более 30 тысяч семей.

Для радио используется специализированное исследование Kantar DAR, которое проводится по методологии Day After Recall. В 2025 году оно включало две волны по 9 000 респондентов с комбинированным сбором данных CATI и CAWI.

Эта методология позволяет более детально оценивать радиоаудиторию, в частности ее охват, поведение в течение дня и другие показатели, необходимые для рекламного планирования.

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Сколько украинцев на самом деле слушают радио и смотрят видео

Показательным примером расхождений стали измерения радиоаудитории, где цифры варьируются от 15% до почти 70%. В частности, сервис Gradus зафиксировал 15% в узком разрезе получения новостей, опрос "МедиаТрек" выявил 53% прослушивания за неделю, а индустриальное исследование Kantar DAR по методу детального воспроизведения предыдущего дня показало около 70% недельного охвата.

Чтобы правильно понимать результаты, важно различать три уровня работы с информацией:

Исследования медиапотребления начинаются с человека. Они помогают понять, что, где, как и сколько он потребляет.

начинаются с человека. Они помогают понять, что, где, как и сколько он потребляет. Отраслевые измерения и системы планирования работают с конкретными медиа и позволяют оценить их аудиторию и потенциальные рекламные контакты.

работают с конкретными медиа и позволяют оценить их аудиторию и потенциальные рекламные контакты. "Медиаландшафт 2026" объединяет различные источники в единую систему координат, чтобы рекламодателям было проще планировать кампании и сравнивать рекламные возможности каналов.

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Андрей Жалий Руководитель направления аналитики и исследований TAVR Media Когда мы видим разные цифры, первый вопрос должен быть не "кто посчитал неправильно?", а "какова генеральная совокупность, какой период, какова формулировка вопроса и что именно считается контактом?". Именно эти детали определяют, что на самом деле означает показатель.

Почему онлайн-опросы не всегда одинаково отражают медиаповедение

PACE, Gradus и "МедиаТрек" имеют онлайн-компонент сбора данных. Однако это не означает, что такие исследования менее качественны. Важно понимать, как именно люди отвечают на вопросы и интерпретируют собственное поведение.

В онлайн-опросах респонденты самостоятельно описывают, что они потребляют, и классифицируют часть своих медиапрактик. Из-за этого одна и та же активность может восприниматься по-разному. Например, человек может:

регулярно слушать радиостанцию через смартфон, но называть это прослушиванием музыки;

смотреть телеканал через OTT-сервис, но не воспринимать такую активность как традиционное телевидение;

слушать YouTube, не глядя на экран.

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Это не просто теоретические предположения. В "МедиаТреке" 44% недельной радиоаудитории сообщили, что слушают радио онлайн, тогда как 68% используют FM. При этом один человек может пользоваться обоими способами доступа. То есть устройство, через которое человек получает контент, не обязательно определяет сам медиаканал.

В то же время разницу между исследованиями нельзя объяснить только онлайн-методом. На результат влияют сразу несколько факторов:

общая совокупность и возраст респондентов;

география исследования;

период измерения;

формулировка вопросов;

определение медиаконтакта;

способ сбора данных.

Какие вопросы стоят за этими цифрами

За каждым показателем стоит своя логика измерения. Фактически исследователи выясняют разные вещи:

Gradus: "Какие медиа вы используете, чтобы узнавать новости Украины и мира?" PACE Panel: входит ли радио в заявленное медиапотребление респондента. "МедиаТрек": "Слушали ли вы хотя бы одну радиостанцию в течение последней недели?" Kantar DAR: как и когда человек слушал радио вчера.

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Последний подход отличается от других тем, что предусматривает более детальное воспроизведение поведения за предыдущий день.

Зачем нужен "Медиаландшафт 2026"

Рекламодателю нужно ответить на другой вопрос: как сравнить рекламные возможности ТВ, YouTube, наружной рекламы и радио?

В Украине нет единого универсального исследования, которое одинаково измеряло бы все медиа. Именно поэтому "Медиаландшафт 2026" использует специализированные для каждого канала источники и пытается привести их к сопоставимой логике рекламного планирования.

Для аудитории в возрасте 18–65 лет расчетный недельный потенциал модели составил:

ТВ – 13,3 миллиона человек; YouTube – 13,5 миллиона человек; Наружная реклама – 14 миллионов человек; Радио – 15,2 миллиона человек.

Однако эти цифры еще не являются результатом конкретной рекламной кампании. Они показывают потенциал каналов, а не фактический охват, который рекламодатель гарантированно получит при определенном бюджете.

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Николай Соколенко Руководитель по аналитике и стратегии TAVR Media Медиаландшафт нужен не для того, чтобы свести все исследования к одной "правильной" цифре. Его задача – создать рабочую систему координат, в которой данные превращаются в решения: какую аудиторию нам нужно охватить, за какой бюджет, с какой частотой и какую функцию должен выполнять каждый канал в общей стратегии.

Для проверки реальной стоимости рекламы аналитики просчитали одинаковый сценарий кампании с бюджетом около 500 тысяч гривен в неделю для городов с населением более 50 тысяч жителей. При таких равных затратах расчетный охват составил 4,8 миллиона человек на радио, 3,4 миллиона через наружную рекламу, 2,5 миллиона на YouTube и 2,4 миллиона человек на телевидении.

Этот расчет не призван определить, какое СМИ является лучшим. Он позволяет перевести оценку рекламных возможностей из общей плоскости показателей потребления в конкретную плоскость планирования.

Вместо вопроса "Сколько людей пользуются этим медиа?" рекламодатель может оценить, сколько представителей нужной аудитории потенциально охватит при конкретном бюджете.

Таким образом, различные медиаисследования не обязательно противоречат друг другу. Они могут описывать разные аспекты поведения аудитории, использовать разные методологии и отвечать на разные вопросы.

Исследования медиапотребления помогают понять, как меняется поведение людей: какие форматы они выбирают, какими устройствами пользуются, когда смотрят, читают или слушают контент.

помогают понять, как меняется поведение людей: какие форматы они выбирают, какими устройствами пользуются, когда смотрят, читают или слушают контент. Отраслевые измерения позволяют оценить масштаб конкретного медиа, его аудиторию и планировать рекламные контакты.

позволяют оценить масштаб конкретного медиа, его аудиторию и планировать рекламные контакты. Медиаландшафт 2026 объединяет различные источники данных в сопоставимую систему для рекламного планирования.

Медиаландшафт не следует воспринимать как еще одно исследование медиапотребления или рейтинг лучших СМИ.