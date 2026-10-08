Радио опережает ТВ и YouTube: что на самом деле работает для рекламодателя

Украинский медиарынок все сложнее оценивать по простому принципу "это медиа больше, а это меньше". Различные каналы используют собственные методики измерения, поэтому рекламодателю важно понимать не только масштаб аудитории, но и то, сколько людей он реально может охватить конкретной кампанией.

Сравнивать или все-таки сопоставлять

С самого начала панели модератор предложил отказаться от традиционного вопроса "какое медиа лучше?". Именно эти вопросы легли в основу дискуссионной панели "Медиаландшафт Украины 2026: что на самом деле работает для рекламодателя", которая состоялась в рамках NAM Summit 2026, пишет НАМ.

Модератором дискуссии выступил Игорь Островский, директор по маркетингу Mili Healthcare Ukraine. В дискуссии приняли участие Кирилл Ежов, коммерческий директор Kantar Ukraine, Александр Македон, директор Marker Consulting, Антон Шпак, медиадиректор 24 Media, и Владимир Педорич, коммерческий директор TAVR Media.

Проблема рекламодателя сегодня иная: каждый канал имеет собственную систему измерения, собственные метрики и собственную логику представления аудитории.

Одна презентация говорит о месячной аудитории, другая – о недельной, еще одна – о потенциальной аудитории платформы. И возникает простой вопрос: а что на самом деле сравнивать?

– сформулировал проблему Игорь Островский.

Поэтому задачей дискуссии было не определить условного победителя среди телевидения, радио, YouTube и наружной рекламы. Речь шла о том, как рекламодателю правильно интерпретировать различные показатели и использовать их при формировании медиамикса.

Говорить сегодня о сравнении данных разных медиа сложно. Нужно говорить о сопоставлении этих показателей,

– говорит Кирилл Ежов.

На практике это означает, что перед сопоставлением данных необходимо привести их к максимально близким условиям. В частности, речь идет о:

Об одинаковой целевой и генеральной совокупности; одинаковый временной промежуток; Общее понимание того, что такое контакт; Четкое понимание того, что именно измеряется – люди, устройства, аккаунты или аудитория конкретного сервиса.

По словам Ежова, проблема отсутствия полноценного единого кроссмедийного измерения характерна не только для Украины. Рынок постепенно сочетает технометрию, панельные исследования и моделирование, однако рекламодателю все равно приходится самостоятельно разбираться, что скрывается за конкретным показателем.

Отсюда следует первый важный вывод дискуссии: 15 миллионов пользователей платформы, 15 миллионов потенциальной аудитории и 15 миллионов человек, которых реально охватит конкретная рекламная кампания, – это не одна и та же цифра.

Где сегодня реально находится аудитория

Один из графиков, представленных во время панельной дискуссии, показал расчетный недельный потенциал охвата украинцев в возрасте от 18 до 65 лет. Показатели выглядят так:

радио – 15,2 миллиона;

наружная реклама – 14,0 миллионов;

YouTube – 13,5 миллионов;

телевидение – 13,3 миллиона.

Однако воспринимать эти цифры как простую турнирную таблицу медиа не стоит. Разница между каналами не настолько большая, чтобы говорить об очевидном преимуществе одного из них над всеми остальными.

Другой показатель – среднее время ежедневного медиапотребления – также демонстрирует разницу между каналами:

телевидение – 5,2 часа;

радио – 2,7 часа;

наружная реклама – 1,6 часа;

YouTube – 1,5 часа.

Инфографика НАМ

Но и эти значения нужно интерпретировать осторожно, ведь они взяты из разных исследовательских систем. Именно поэтому тезис Кирилла Ежова о том, что нужно "сопоставлять, а не механически сравнивать", остается принципиальным.

Александр Македон обратил внимание еще на одно изменение – границы между медиа постепенно стираются.

Телевизионный экран для современного пользователя может быть не только способом просмотра телеканалов. Через него он также может пользоваться OTT-сервисами, YouTube или стриминговыми платформами. Поэтому сам факт присутствия бренда на определенном канале уже не гарантирует нужного результата.

Гораздо важнее становятся характеристики самого контакта и способность конкретного рекламного формата донести нужное сообщение.

Владимир Педорич обратил внимание на другую трансформацию – изменения в потреблении радио. Миграция, мобильность, онлайн-прослушивание и отключения электроэнергии влияют на структуру медиапотребления. В то же время, по его словам, рыночное восприятие радио иногда меняется медленнее, чем сама аудитория.

Возраст аудитории: медийные стереотипы работают все хуже

Если разбить потенциальный недельный охват по возрастным группам, картина становится еще интереснее. Среди аудитории в возрасте 18–34 лет потенциал составляет:

телевидение – 3,6 миллиона;

YouTube – 4,3 миллиона;

наружная реклама – 4,1 миллиона;

радио – 4,5 миллиона.

В группе 35–44 лет:

телевидение – 2,8 миллиона;

YouTube – 3,5 миллиона;

наружная реклама – 4,9 миллиона;

радио – 4,6 миллиона.

В возрастной группе 45–65 лет:

телевидение – 6,9 миллиона;

YouTube – 5,7 миллиона;

наружная реклама – 5,0 миллионов;

радио – 6,1 миллиона.

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Это означает, что медиапланирование следует начинать не с предположений вроде "молодежи нужен digital", а с конкретной аудитории, которую должен охватить бренд, и задачи, которую должна выполнить реклама.

Владимир Педорич пояснил, что даже внутри одного типа медиа аудитория не является однородной: разные радиоформаты работают с разными возрастными и поведенческими сегментами, а один человек в течение дня может слушать разные станции в зависимости от ситуации и настроения.

Потенциальная аудитория – это еще не рекламная кампания

Следующий график перенес дискуссию с масштаба медиа на вопрос, который для рекламодателя гораздо практичнее: сколько этой аудитории я реально могу охватить в рамках своего бюджета?

Предыдущий график показывал, сколько людей потенциально присутствует в медиа. А теперь вопрос, который гораздо больше интересует директора по маркетингу: какую часть этой аудитории я реально могу купить за свой бюджет?

– говорит Игорь Островский.

Для демонстрации смоделировали рекламную кампанию продолжительностью одну неделю с бюджетом около 10 тысяч евро. Расчет произвели для аудитории в возрасте 18–65 лет в городах с населением свыше 50 тысяч. Охват составил:

Радио – 4,8 миллиона; Наружная реклама – 3,4 миллиона; YouTube – 2,5 миллиона; Телевидение – 2,4 миллиона.

Инфографика НАМ

Но участники сразу подчеркнули: этот график не является рейтингом эффективности медиа.

Конечно, начинать нужно с бизнес-задачи. Ведь бывает, что ты строишь большой охват, а тебе это и не было нужно,

– говорит Антон Шпак.

Если бренд уже хорошо известен и ему нужно напоминание, может сработать один набор медиа. Если запускается новый продукт, который нужно объяснить, – другой.

Главное – это бизнес-задача. Следующий этап – качество донесения коммуникации до аудитории, а уже дальше возникает охват и все остальное,

– добавил Александр Македон.

То есть вопрос "какое медиа дешевле?" без ответа на вопрос "что именно должна сделать эта кампания?" почти теряет смысл.

Наружная реклама: большой охват, но своя логика контакта

Отдельную часть оживленной дискуссии посвятили наружной рекламе. По словам Кирилла Ежова, наружная реклама может быть эффективной для увеличения частоты контактов, поддержания осведомленности и узнаваемости бренда, напоминания о нем, а также коммуникации в конкретных географических локациях.

В то же время у этого медиа другая логика измерения контакта – OTS (opportunity to see), то есть возможность увидеть рекламное сообщение. Поэтому потенциальный охват нельзя автоматически приравнивать к фактическому охвату конкретной кампании.

На результат влияют:

география;

маршруты;

количество и типы носителей;

мобильность аудитории;

частота контактов.

Участники также затронули тему перебоев с электроснабжением и их влияния на цифровые носители. Замена одного региона другим или компенсация инвентаря не всегда может обеспечить идентичную аудиторию и качество контакта.