Налоговая оштрафовала ФЛП торгующих подакцизными товарами на рекордную сумму

Налоговая оштрафовала физических лиц-предпринимателей, работающих с подакцизными товарами, на более 141 миллион гривен. Средний размер штрафа уменьшился в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом.

Сколько проверок провела налоговая

За девять месяцев 2023 года Государственная налоговая служба провела более 16 тысяч проверок, которые базируются только на данных налоговых деклараций, сообщает 24 Канал со ссылкой на Opendatabot.

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По их результатам были начислены штрафы на сумму 9,5 миллиона гривен, из которых согласовано почти всю сумму – 9,52 миллиона гривен. Кроме того, были проведены фактические проверки, по результатам которых вынесено 9 тысяч решений и начислено 132,2 миллиона гривен штрафов.

Заметьте! В прошлом году сумма согласованных штрафов по камеральным проверкам составила рекордные 21,96 миллиона гривен. Это на 1,5 раза больше, чем в 2021 году, хотя количество проверок уменьшилось.

Суммы штрафов, которые наложила налоговая / Фото: Opendatabot

Рекордные суммы штрафов

В 2020 году было проведено больше всего проверок за последние пять лет – 33 882 проверки. Но в 2021 году их число снизилось в 1,7 раза, а сумма штрафов выросла на 1,6 раза, до 14,57 миллиона гривен.

Важно! В этом году фактические проверки ФЛП, работающих с подакцизными товарами, привели к рекорду за последние пять лет. Было наложено 8 983 штрафы на общую сумму 132,2 миллиона гривен.

Средний размер штрафа уменьшился в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом и теперь составляет 14,7 тысячи гривен.

Заметьте! Фактические проверки проводятся непосредственно на месте работы ФЛП. Цель проверки – соблюдение трудового законодательства, оборот наличности, наличие лицензий и других требований.