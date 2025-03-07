Американские компании объявили о самой большой волне увольнений с начала пандемии

В феврале 2024 года американские работодатели сообщили о рекордном количестве сокращений, что стало самой большой волной увольнений со времен пандемии COVID-19.

Количество сокращений максимальное

Как пишет Bloomberg со ссылкой на данные Challenger, Gray & Christmas, всего было отменено 172 017 рабочих мест, что на 103% больше, чем за аналогичный период 2023 года, информирует 24 Канал.

Смотрите также США временно приостанавливают пошлины на некоторые канадские и мексиканские товары

Больше всего пострадали федеральные служащие – работу потеряли более 62 000 человек. Значительные сокращения также зафиксировали в сфере розничной торговли и технологическом секторе.

Причины увольнений

Федеральные увольнения связаны с инициативой нового Департамента правительственной эффективности, который занимается оптимизацией госаппарата. Вследствие этого без работы остались тысячи госслужащих и подрядчиков.

В то же время, несмотря на масштабные увольнения, компании объявили о планах нанять 34 000 новых работников, что является самым высоким показателем для февраля с 2022 года.

Справочно. Ранее министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Департамент правительственной эффективности (DOGE), созданный миллиардером Илоном Маском, уже сэкономил для бюджета страны около 50 миллиардов долларов.